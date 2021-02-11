Сенатор Султан Дюсембинов заявил, что удорожание кормов стало одной из основных причин повышения стоимости яиц и мяса птицы. Он попросил премьер-министра принять меры, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Все мы знаем, что в последнее время качество и цены на продукцию птицеводства в стране не устраивают потребителей. Например, в декабре прошлого года цена килограмма курицы выросла с 930 до 950 тенге, а в январе-феврале этого года десять яиц - до 600 тенге. Затраты на корм составляют 70 процентов от базовой стоимости птицы и яиц. Цены на пшеницу, кукурузу и сою, которые являются основными компонентами кормов для птицы, за последние год-два выросли в 1,5-3 раза, в связи с чем наблюдается устойчивый рост цен на продукты из птицы", - сказал депутат на заседании Сената.

Он отметил, что некоторые отечественные птицефабрики находятся на грани закрытия, а основная часть мяса птицы поступает в Казахстан из России и Беларуси.

"Цена на куриное яйцо и мясо птицы растет. Тому я вижу несколько причин. В их числе проблемы с формированием племенного поголовья птиц в стране. Поэтому их приходится импортировать. Кроме того, из-за рубежа птицеводы вынуждены завозить необходимое для предприятий оборудование, витамины, специальные корма. Можно сказать, что у нас в стране для птицеводства, кроме кормового зерна и травы, вообще больше ничего и нет", - добавил сенатор.

Для решения проблем, которые приводят к росту цен, птицеводам нужна поддержка со стороны государства, отметил Султан Дюсембинов.

Сенатор считает, что правительство должно создать достойные условия для предпринимателей отрасли.

"В их числе: содействовать организации пятилетних кредитных каникул, субсидирование вознаграждения страховых взносов и закупа племенного поголовья птиц, создание кормового фонда, устранение административных барьеров и защита от недобросовестной конкуренции", - сказал Султан Дюсембинов.

Ранее Министерство сельского хозяйства заявило о необоснованном завышении цен на яйца в Казахстане. В ведомстве перечислили ряд основных причин подорожания, среди которых не исключается и ценовой сговор.