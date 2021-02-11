10 февраля сотрудники патрульной полиции ДП Костананайской области Арман Бектурсынов и Адиль Жакупов задержали автомашину «Ford Galaxy» под управлением 29-летнего гражданина Российской Федерации.

Фото пресс-службы ДП

Автоматические средства фиксации с 20 июня 2020 года по 10 февраля 2021 года зафиксировали 184 нарушения ПДД этим автомобилем на сумму 3 млн. 566 тыс. 285 тенге. Кроме того, водитель управлял транспортным средством с поддельным страховым полисом.

Автомашина поставлена на специализированную стоянку акимата Костаная, правонарушителю вручены уведомления о необходимости уплаты штрафов.

Водитель привлечен к административной ответственности по ст.230 КоАП РК, собран материал за использование поддельного страхового полиса.

Как сообщили в пресс-службе ДП, за первый месяц 2021 года АПК «Автоураган» зафиксировали 1 676 нарушений ПДД в отношении транспортных средств иностранных государств, оформлено 700 предписаний на общую сумму 10 млн 209 тыс. 500 тенге.

В том числе 976 нарушений зафиксированы в отношении неустановленных транспортных средств, 900 - по транспортным средствам с государственными номерными знаками Российской Федерации, 20 - Республики Армения и 56 - Республики Кыргызстан.

Отдел административной практики совместно с сотрудниками местной полицейской службы проводит работу по внесению неустановленных транспортных средств (без страхового полиса) в систему «Автоураган-РОЗЫСК», для задержания указанных автомобилей, с постановкой их на специализированную стоянку.

Штраф для физических лиц за отсутствие страховки по статье 230 КоАП РК составляет 10 МРП (29 170 тенге).