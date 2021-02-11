Все экипажи дорожной полиции оснащены мобильными планшетами с подключением к сети Beeline-4G, полицейские готовы к проверке автомобилистов без предъявления водительских прав и техпаспортов. Об этом сегодня, 11 февраля, на брифинге в РСК заявил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Костанайской области Виталий ЦОЙ.

Фото РСК

Он напомнил, что по обновлённому закону с 13 февраля водителям не нужно иметь при себе водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, если у них с собой есть удостоверение личности.

- За отсутствие прав или документов на машину на дороге больше не смогут привлечь к административной ответственности, - отметил Цой. И уточнил: - Принятые поправки не распространяются на автомобили с иностранными номерами или лиц, которые пользуются правами других государств. Иностранцы с видом на жительство могут получить водительские права казахстанского образца. Хочу обратить внимание, что водительские удостоверения и свидетельства о регистрации ТС также как и раньше будут выдаваться населению. Они нужны для участия в международном движении и подтверждении имущественных прав, а также при квалификации водителя при трудоустройстве.

По словам Цоя, теперь проверять документы полицейские будут с помощью планшетов и электронной базы данных. Если водителя остановят на трассе, где нет доступа к Интернету, то полицейский с помощью сотового телефона свяжется с ближайшей дежурной частью, где по базе проверят документы водителя. Эта процедура, по заверению Цоя, увеличит время проверки всего на несколько минут.

- В планшете при вводе госномера можно увидеть сведения о его регистрации и собственнике, марку и модель машины, серию и номер техпаспорта, сведения о прохождения последнего техосмотра, - сказал Цой. - Также на планшеты выведены особые отметки в которых указаны сведения о переоборудовании транспортного средства. Любое изменение в конструкцию автомобиля теперь можно проверить прямо на дороге. Проверяется также наличие страхового полиса. Напомню, что если в страховом полисе отсутствует проверяемый автомобиль, то водителю грозит наказание по ч. 2 ст. 230 КоАП РК и авто будет помещено на штрафстоянку.

- Что делать со старыми неоплаченными административными штрафами за отсутствие водительского удостоверения? - спросили Цоя через соцсети.

- Закон, смягчающий административную ответственность, имеет обратную силу, то есть распространяется и на правонарушения, совершённые до введения этого закона в действие. Соответственно, все старые неоплаченные штрафы будут погашены. При этом прекращать такие дела будут только в случае, если поступит соответствующее заявление от правонарушителя. По каждому заявлению будет проведена проверка - если водитель действительно не имел при себе водительского удостоверения, то административный материал будет прекращён.

- Куда обратиться, если полицейский всё равно будет требовать водительские права или техпаспорт? - спросил корреспондент «НГ».

- У нас с личным составом проведены занятия по изучению настоящего закона. Требование предъявить права будет незаконным. В таком случае можно обратиться в управление собственной безопасности или обжаловать протокол в судебном порядке.

В управление собственной безопасности можно обратиться по телефону 8 (7142) 54-42-47 или написать в WhatsApp по телефонам 8-707-715-44-24 и 8-747-146-03-46.

Кроме того, законом предусмотрен запрет на первичную регистрацию автобусов на территории Казахстана старше 10 лет. Закон распространяется на все транспортные средства с числом посадочных мест от 8-ми и более. Но эта норма будет введена в действие только с 1 января 2022 года.