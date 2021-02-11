Департамент госдоходов по Костанайской область прокомментировал проблему, которая беспокоит хозяев небольших магазинов. Речь идет о необходимости выписывать при розничной торговле ЭСФ, что породило в последнее время множество жалоб от реализаторов.

Иллюстративное фото Галины КАТКОВОЙ

Жаловались предприниматели по всей республике. Костанайцы в стороне не остались. 9 февраля разместили на YouTube ролик «STOP! ЭСФ и СНТ. Предприниматели против!», в котором утверждают, что нововведения вынуждают их, работающих по упрощенной декларации, нанимать постоянного бухгалтера и it-специалиста, то есть нести немалые расходы.

10 февраля департамент госдоходов по Костанайской области опубликовал пресс-релиз «По выписке ЭСФ неплательщиками НДС». В нем разъяснил, что положения статьи 412 Налогового кодекса РК, претерпевшей изменения, «вызвали споры и разночтения касательно выписки ЭСФ розничными реализаторами».

- Правовое несоответствие будет устранено в ближайшее время, также будет запущен пилотный проект. В связи с этим в настоящее время розничным реализаторам нет необходимости выписывать ЭСФ. Контрольные мероприятия не проводятся, - говорится в тексте официального пресс-релиза.

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