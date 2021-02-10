Система работает - такую оценку первому дню внедрения дифференцированного тарифа в общественном транспорте дал сегодня, 10 февраля, на брифинге руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН.

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9 февраля в городе воспользовались услугами автобусов 56 429 человек. Из них, по данным AlenPay, транспортными картами оплатили проезд 14 175 пассажиров, банковскими картами - 23 534, с помощью СМС - 34, мобильным приложением - 3 480. Общий доход - 4 787 000 тенге.

- У людей есть понимание проводимой работы в данном направлении, идёт рост безналичной оплаты проезда, - отметил Мусин. - Также хотелось напомнить, что на этих валидаторах/pos-терминалах установлены 7 видов оплаты проезда. Среди них есть возможность оплатить проезд с помощью QR-code и NRS. Наличной оплатой 9 февраля воспользовались 15 206 пассажиров, из них дети - 2 841, пенсионеры - 5 744. Это итоги первого дня. Ближайшие 10 дней будем анализировать показатели и ежедневно выставлять результаты в СМИ.

Предприниматель Александр БРУНЕР, фирма которого временно взяла на себя обслуживание маршруты №№ 2, 7 и 13, сообщил, что на эти линии сегодня вышли 12 автобусов и с каждым днём количество машин планируют увеличивать. Но это временная мера, так как уже готовится новая конкурсная документация.

- Сколько автобусов вы пустили по маршрутам №№ 2, 7 и 13? - спросил корреспондент «НГ».

- Маршрут № 7 - два автобуса, маршрут № 2 - два автобуса, маршрут № 13 - восемь автобусов. Интервал увеличился до часа, - ответил Брунер.

- Когда вам удастся полностью восстановить движение по бывшим маршрутам ТОО «Костанайавтотранс»?

- В ближайшее время. У нас есть проблемы с водительским составом, а с техникой проблем нет.

Также Брунер отметил, что бастовавшие водители пока к нему еще не обращались, но он готов их трудоустроить.

На вопрос о том, сколько сотрудников ТОО «Костанайавтотранс» остались без работы, Нарзбай Мусин ответить не смог. Количество поступивших в акимат жалоб на работу общественного транспорта ему также неизвестно.

- Заместитель акима Ануарбек Касимов 9 февраля заявил, что транспортного коллапса в Костанае нет. Наши читатели в комментариях сообщают о долгом ожидании автобусов. Вы как считаете?

- В моём понимании коллапс - если вы вышли утром на остановку и ни один автобус не подъехал. Как мы видим, все эти дни большая часть автобусов работала. На интервал движения влияют разные факторы. Есть сопутствующие причины.

Уже после брифинга перевозчики распространили обращение, которое подписали руководители ТОО "Жарык Жол", ТОО "Туристрансервис", ТОО "Компания STA", ТОО "Альтаир", ИП Брунер, ИП Муканов и ИП Топоров. Предприниматели просят горожан не беспокоиться и обещают работать без нарушений.

Цитата из обращения: "Обслуживание автобусных маршрутов, закреплённых за нами согласно договоров с акиматом Костаная, будет осуществляться в штатном режиме".

Текст постановления "Об установлении дифференцируемого тарифа на регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в городских и пригородных сообщениях города Костаная" можно прочитать здесь.