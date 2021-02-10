Казахстанцы жалуются депутатам на новую модель управления общедомовой собственностью. Собственники квартир, решившие образовать объединения собственников имущества (ОСИ), сталкиваются с препятствиями со стороны управляющих КСК. Депутат Мажилиса Альберт Рау заявил, что руководители КСК не хотят терять доступ к деньгам, передает Tengrinews.kz.

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Мажилисмен напомнил, что в январе 2020 года в Казахстане вступил в силу закон по реформированию сферы жилищных отношений и внедрению новой модели управления общедомовой собственностью.

Альберт Рау подчеркнул, что переход на новую форму управления стал критически чувствительным вопросом для населения. Количество обращений в адрес депутатов, публикаций в СМИ и социальных сетях по проблемам перехода от КСК к объединению собственников имущества (ОСИ) растет.

"Собственники квартир, решившие образовать ОСИ, сталкиваются с препятствиями со стороны управляющих КСК, которые игнорируют решения, принятые советами собственников квартир", - сообщил Рау.

По словам депутата, старые органы управления не передают добровольно новым объединениям необходимые финансовые, технические документы. Советы ОСИ также не могут получить доступ к инженерным системам, общедомовым приборам учета, тепловым пунктам.

"Причины подобного противодействия очевидны: КСК и управляющие компании не хотят терять бесконтрольный доступ к финансам. При обращении в органы прокуратуры представители ОСИ получают ответ, что данные противоречия могут быть разрешены только в судебном порядке.

Уполномоченный же орган в сфере жилищно-коммунального хозяйства, издав запоздалые правила по содержанию общего имущества (зарегистрированы в Министерстве юстиции только 5 января 2021 года), так и не разработал действенные механизмы для перехода на ОСИ. Считаем, что проблемы с реформированием жилищных отношений ЖКХ связаны также и с инертной позицией местных исполнительных органов. Именно местные исполнительные органы должны поддержать инициативы жителей по переходу на новые формы управления многоквартирным домом", - пояснил депутат Рау.

В стране зарегистрировано более тысячи объединений собственников квартир, что составляет лишь около трех процентов от общего количества многоквартирных домов.

"Со стороны уполномоченных и местных государственных органов нет содействия инициаторам создания ОСИ. Это не только дискредитирует реформы, но и снижает доверие населения к центральным и местным органам власти", - считает мажилисмен.

Альберт Рау просит премьер-министра поручить акиматам: