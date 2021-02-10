Письмо директора ТОО "Костанайавтотранс" Кумара КАКЕНОВА сегодня, 10 февраля, распространил отдел внутренней политики акимата Костаная.

Маршруты №№ 2, 7 и 13 с 10 февраля взял на обслуживание ИП Брунер /Фото Георгия ГОВОРОВА

Перевозчик извинился перед жителями за доставленные забастовкой неудобства и отказался от обслуживания маршрутов №№ 2, 7 и 13.

- В связи с тяжёлым финансовым положением, которое не позволяет выполнить прямые обязательства по договору пассажирских перевозок, а также неготовностью внедрять электронную систему оплаты проезда ТОО "Костанайавтотранс" направило письмо в акимат города с просьбой рассторгнуть договор пассажирских перевозок, - написал Какенов,.

Уведомление Какенова уже получили в акимате Костаная. Чиновники обещают ответить на вопросы журналистов позже.

Пока же в акиимате Костаная сообщили, что обслуживание бастующих маршрутов взял на себя другой перевозчик - ИП Брунер. До этого он обслуживал маршруты № 3 и № 25.

- Мы взяли на себя все маршруты, которые обслуживало ТОО "Костанайавтотранс", - подтвердил "НГ" Александр БРУНЕР. - У нас была запасная техника, поэтому пока нам нет необходимости переводить автобусы с других маршрутов. У нас только одна проблема - нехватка водителей, примерно 20-30 человек. Но люди приходят, мы их с радостью трудоустраивали. Постепенно все маршруты будут восстановлены и будут работать в полном объёме.

По словам водителя автобуса № 2 Александра КОЛУПАЕВА пока на маршрут № 2 вышли только две машины.

- Я работаю от ИП "Брунер", - рассказал Александр. - Пассажиры ведут себя прилично. Платят картами. Жаль, что они не всегда срабатывают. Но в целом костанайцы реагируют спокойно. Если нет карты, спокойно оплачивают 150 тенге. Никаких стычек пока не было.