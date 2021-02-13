Я имею в виду наших коммунальщиков. Похоже, в их рядах полно инициативных людей, которые ищут все новые возможности запустить руку в карман граждан. И поводы для этого находят, как им кажется, неотразимые, с ссылкой даже на главный закон страны. Хотя основной смысл все же обнаруживается в ведомственных инструкциях, написанных явно под себя.

Костанайцы много лет прекрасно контактировали с горгазом, к нам периодически заглядывали их работники, убеждались в нормальной работе крана и плиты, иногда смазывали конфорки. Все было совершенно бесплатно, да нам самим нетрудно было все это проделать. Но вот пришел «КазТрансГаз Аймак» и началось.

Оказывается, смазывать конфорки надо за плату, и делать эту «высокотехнологичную» операцию может только человек с лицензией. Появилась плата за обслуживание газового стояка, что расположен у нас в доме. Спрашивал соседей, видел ли кто-либо это таинственное обслуживание, но не нашел ни одного.

А недавно сам был свидетелем эпизода. В частный сектор пришла женщина, посмотрела кран и конфорки и выписала счет на 2 600 тенге за техническое обслуживание. Наверное, руководство обслуживающей конторы должно публично разъяснить суть произошедшего?

Не менее любопытная история произошла и со мной. Пришла дама из «Форфайта», сообщила, что срок эксплуатации моего электросчетчика истек. Его надо снять, отвезти в контору, там его передадут в другую организацию для проверки, где и выяснится, годен прибор или его надо менять. Я должен сопровождать все процессы, начиная с вызова специалиста для снятия счетчика и заканчивая постановкой пломбы. При этом предлагались телефоны частных контор с прибором определения годности счетчика и монтеров, готовых поставить новый счетчик без всяких визитов на Курганскую и оформление разных бумаг.

Любой трезвомыслящий человек задастся вопросом: а что мешает конторе прислать человека с полномочиями проделать все операции на месте вплоть до пломбы и расчета за услугу?

Кому так нравится гонять людей, в том числе и одиноко живущих пенсионеров, на край города? Почему не замечается несуразность в действиях конторы? На эту тему у меня был разговор с руководителем «Форфайта», вроде бы нашли взаимопонимание.

Среди людей есть убеждение, что контролеры сами срывают пломбы со счетчиков, а за выписанные штрафы их премируют. Здесь тоже надо разобраться, где правда, а где вымысел.

Есть чудаки и в «Тазалыке». Приезжает спецмашина и забирает содержимое контейнеров, а земля вокруг усыпана пакетами и другим мусором, не вошедшим в контейнеры. А в частном секторе вообще заставляют упаковывать телевизоры и холодильники и даже автопокрышки. На мой взгляд, глупейшее требование. И работники отдела ЖКХ должны тормозить подобные инициативы, из-за которых вокруг контейнеров собираются кучи мусора, позорящие наш город и отравляющие жизнь горожан. Или такой вариант тоже предусмотрен в должностных инструкциях? Давайте уточним, для чего создан «Тазалык», кто под кого должен подстраиваться?