С каждым годом детям задают все больше и больше домашних заданий. И у родителей это вызывает негодование. Хочется, чтобы ребенок больше отдыхал, играл, получал положительные эмоции, а не сидел над книжками. Поэтому многие мамы берут на себя ответственность выполнять домашние задания: решают математические уравнения, пишут сочинения и готовят рефераты. Но это неправильно. Домашняя работа нужна не для того, чтобы загрузить школьника, а для того чтобы он смог закрепить пройденный материал, выучить новую информацию, разобраться в науке. Если вы видите, что с некоторыми дисциплинами возникают трудности, то помогите ребенку. Но не выполняйте всю работу за него! Он не научится решать примеры и упражнения, и не будет беспокоиться о своих оценках. Постоянное самостоятельное выполнение домашней работы дает школьнику уверенность в собственных силах и формирует ответственность, которая пригодится при построении карьеры. Как мотивировать ребенка на самостоятельное выполнение домашней работы? Еще с первого класса нужно сразу оговорить с ребенком такие правила:

выполнение домашних заданий ложиться только на его плечи;

к вам, как к родителю, всегда можно обратиться за помощью: вы поможете разобраться в сложном правиле, в понятии, в схеме решения примера, но за ученика задание вы выполнять не будете;

если возникает проблема с успеваемостью по какому-то предмету - не ждете, а обращаетесь за помощью к репетитору.

Звучит все просто, но на практике сложно реализуется. Родителям всегда жалко своих детей и помощь переходит все допустимые рамки. Поймите, что если ребенок не научится делить в столбик, не выучит таблицу умножения, не возьмет себе в привычку учить каждое правило, то в старших классах у него возникнут проблемы со сдачей ЕНТ. Он может упустить шанс получить высшее образование. Разве такого будущего вы хотите для своего ребенка? Репетиторы по математике отмечают, что даже 5-10 индивидуальных уроков смогут хорошо объяснить конкретный раздел в науке, а также приучить ребенка к самостоятельному выполнению домашних заданий. Так что, если родители увидели первые трудности - затягивать с обращением к частному педагогу не стоит. Не лишней будет и правильная мотивация ученика. Вы должны поговорить с ребенком, рассказать ему о том, как важно выполнять домашнюю работу. Также вы можете ввести некоторые правила, следуя котором, ребенок будет получать поощрения. Например:

Если школьник всю неделю выполняет домашнюю работу самостоятельно, то на выходных получает сумму больше на карманные расходы. Если ученик получает всю неделю хорошие оценки и выполняет всю домашнюю работу, то на выходных у него будет дополнительных несколько часов для компьютерных игр/прогулок с друзьями/посещения кино и т.п. Хвалить за самостоятельное выполнение, интересоваться, не нужна ли ваша помощь в объяснении правил, регулярно проверять дневник и отмечать успехи.

Эти простые правила помогут вашему школьнику понять важность выполнения домашних заданий. А если возникают трудности, то помните, что всегда поможет репетитор по физике, биологии, химии или английскому. Почему стоит обратиться к репетитору, если у школьника возникают проблемы с выполнением домашних заданий? Занятия с частным преподавателем дисциплинируют ребенка. Ученик понимает, что к каждому уроку нужно готовиться, читать материал, выполнять задания. Индивидуальные уроки стали эффективным методом для изучения физики, химии, математики, английского. Но помимо знаний они также прививают ученику: самостоятельность, умение рассчитывать время на выполнение заданий, ответственность. Чаще всего к репетиторам обращаются семьи, где мамы и папы постоянно работают, и не могут проконтролировать выполнение домашних заданий ребенком. Родители констатируют то, что успеваемость снизилась, но из-за недостатка времени, они не могут начать заниматься с ребенком дома. В этом случае лучшим решением проблемы становится репетитор по математике. Усть-Каменогорск может легко найти педагога нужной квалификации на сайте BUKI. Индивидуальные уроки - это правильное решение, потому что:

педагог сможет протестировать знания ученика, увидеть его слабые стороны в понимании предмета, подготовить к сдаче экзаменов, олимпиаде, контрольной работе, при этом выполняя вместе с ним домашнюю работу;

учитель будет регулярно обращать внимание на успеваемость ребенка, и в случае получения первых троек, объяснять тему, которую он не понял;

ученику необязательно выходить из дома для посещения репетитора - достаточно установить Скайп и заниматься онлайн.

Нет разницы, нужны вам репетиторы по математике или репетиторы по английскому языку. Усть-Каменогорск может зайти на поисковой ресурс BUKI, чтобы найти опытного преподавателя любой специализации! Ответственность начинается с выполнения домашней работы! Школа - это система. И помимо образовательного компонента есть еще и воспитательный компонент. Задача учителей - не только дать знания по конкретным дисциплинам, но еще и воспитать взрослых личностей, которые по окончанию школы смогут успешно поступить в университет, выучиться и найти престижную работу. Можно быть талантливым гением, но без умения мыслить структурно, без дисциплины, без умения распоряжаться своим временем человек в будущем не сможет добиться высот. Родители, помните, что только вы ответственны за то, кем вырастет ваш ребенок! Текст подготовил репетитор и учитель математики Санжар Н. Ищи репетитора по анкетам с фото, оценками и отзывами: https://buki.kz/

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