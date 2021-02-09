Водители ТОО "Костанайавтотранс" продолжили свою забастовку и сегодня, 9 февраля, вновь не вышли на работу. Однако в акимате Костаная пока не считают ситуацию критичной.

Ануарбек Касимов /Фото с сайта акимата Костаная

- Да, вновь не вышли водители автобусов, которые перевозят пассажиров по маршрутам № 2 и № 13, - сообщил "НГ" заместитель акима Костаная Ануарбек КАСИМОВ. - Мы больше с водителями не общались. Утром я проехал по городу, не видел транспортного коллапса, другие перевозчики перекрывают эти же маршруты. В ТОО "Костанайавтортанс" мы направим уведомление и будем действовать в соответствии с законом.

Ранее руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай Мусин заявил, что водители скрывают доходы от наличных платежей. По его мнению, это главная причина по которой сотрудники ТОО "Костанайавтотранс" отказываются работать в условиях безналичного расчёта.

Сегодня, 9 февраля, автобусы в Костанае начали использовать дифференцированный тариф. Пока, по наблюдениям корреспондентов "НГ", особых конфликтов между водителями и пассажирами из-за повышения наличной платы за проезд до 150 тенге не было.