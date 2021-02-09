8 февраля 2021 года в Костанайской области зарегистрированы 80 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,7%. Таким же последний показатель был 5-7 февраля.

Иллюстративное фото financoff.com

Как сообщили в областном информационном штабе: заболели 40 жителей Костаная, по 8 - в Рудногм и Костанайском районе, по 5 - в Житикаре и Федоровском районе, по 4 – в Мендыкаринском и им. Майлина райахов, 3 случая – в Аулиекольском районе, 2 – гв Аркалыке, 1 – в Денисовском районе.

59 пациентов обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 63 с симптомами заболевания, 17 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 8 февраля 2021 г. зарегистрировано 10 972 случая COVID-19. Количество выздоровевших - 9 416.