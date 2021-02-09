“Тобол” и “Барсы Атырау” впервые в сезоне Национальной лиги встретились в Костанае, матчи прошли 7-8 февраля. В первой серии игр, которая проходила в Атырау, хозяева одержали две победы, а во второй предсказать явного фаворита было непросто, отмечается в отчете об этих встречах на сайте Национальной федерации баскетбола.

Первый матч стартовал с равной борьбы, победителем из которой вышли гости. Их лидерство в середине первого периода составило 5 очков. Хозяева сократили отставание до двух очков, но в концовке пропустили резкий выпад соперников и проиграли первый период со отставанием в 12 очков.

“Барсы Атырау” держали руку на пульсе во второй четверти и не позволяли хозяевам сильно приблизится. Команды обменялись парой рывков и за пару минут до конца разница в счете составляла 8 очков. Но опять концовка периоде осталась за атырауской командой, которая очень резко убежала вперед и после двадцати минут игры выигрывала почти двадцать очков – 39:58.

Первая половина третьего периода прошла довольно равно и за пять минут “Тобол” отыграл только два очка. У “Барсов Атырау” концовка третьего периода не задалась и они набрали не так много очков, но и не позволили соперникам сильно сократить разницу, уступив еще лишь три очка.

Перед финальной четверти гости из Атырау выигрывали 14 очков. Такая разница была приличной, но не совсем комфортной и ее можно было отыграть. Поэтому гости не расслаблялись и после 4-х минут игры в последнем периоде выигрывали уже двадцать очков. Ну а далее им не составило труда довести игру до победы, остановившись в шаге от сотни – 85:99.



Ключевой момент: “Барсы Атырау” захватили инициативу в концовке первой четверти и до конца матча не выпускали ее из своих рук.



Лучшие игроки:

" Тобол" : Антон Быков (23 очка, 10 подборов), Павел Ильин (16 очков, 8 подборов, 2 передачи, 1 блокшот), Шаим Куанов (10 очков, 6 подборов, 2 передачи, 3 перехвата).

: Антон Быков (23 очка, 10 подборов), Павел Ильин (16 очков, 8 подборов, 2 передачи, 1 блокшот), Шаим Куанов (10 очков, 6 подборов, 2 передачи, 3 перехвата). "Барсы Атырау": Райан Кук (15 очков, 9 подборов, 6 передач, 3 перехвата, 1 блокшот), Евгений Маринин (16 очков, 2 подбора, 4 передачи), Павел Сизов (17 очков, 5 подборов, 3 передачи).

Последствия: “Барсы Атырау” и “Тобол” соседи в турнирной таблице и после этой победы атырауский коллектив еще больше оторвался от соперников и сейчас их разделяет 7 побед.

8 февраля “Тобол” и “Барсы Атырау” в четвертый раз встречались в этом сезоне. Во всех трех прошедших играх успеха добивались игроки из Атырау, но костанайцы явно были настроены на реванш.

Костанайский коллектив задавал темп в игре на старте встречи. Уже спустя пять минут игрового времени они выигрывали 9 очков. Гости сразу после экватора периода реализовали две атаки, сократив отставание, но это стали их последние очки в четверти. “Тобол” очень уверенно завершил первый игровой отрезок, преимущество вплотную приблизилось к двадцати очкам.

Первая половина второго периода стала крайне нерезультативной для обоих коллективов, но если “Тобол” набрал всего 4 очка, то “Барсы Атырау” и вовсе остались без очков. Преимущество хозяев перевалило за двадцать очков и осталось таковым до большого перерыва – 47:25.

Третий период также не очень хорошо начинался для атырауского коллектива, который позволил соперникам довести их отрыв практически до тридцати очков к середине четверти. Остаток десятиминутки остался за гостями, которые отыграли 8 очков, но проигрывали 21 очко перед финальным игровым отрезком.

“Барсы Атырау” начали отыгрываться в четвертой четверти, но “Тобол” быстро пресек эти попытки и вернул себе преимущество в двадцать очков. Костанайцам не составило труда довести эту игру до крупной победы – 90:62.



Ключевой момент: у “Барсов Атырау” возникли серьезные сложности в конце первого и начале второго периодов, а за это время “Тобол” заработал значимое преимущество, которое и помогло им одержать сегодня победу.

Лучшие игроки:

" Тобол" : Антон Быков (30 очков, 20 подборов, 4 передачи), Шаим Куанов (19 очков, 3 подбора, 7 передач, 3 перехвата), Павел Ильин (12 очков, 10 подборов, 8 передач, 2 перехвата).

: Антон Быков (30 очков, 20 подборов, 4 передачи), Шаим Куанов (19 очков, 3 подбора, 7 передач, 3 перехвата), Павел Ильин (12 очков, 10 подборов, 8 передач, 2 перехвата). "Барсы Атырау": Евгений Маринин (14 очков, 4 подбора, 3 передачи), Райан Кук (14 очков, 7 подборов, 2 передачи, 3 перехвата), Рустам Утеген (9 очков, 3 подбора, 4 передачи, 2 перехвата).

Последствия: “Барсы Атырау” и “Тобол” остались на своих позициях в турнирной таблице, занимая второе и третье места, но разница между ним сократилась.



Следующие игры: “Барсы Атырау” 20 и 21 февраля сыграют дома с “Алматинским Легионом”, а “Тобол” тоже дома проведет серию игр с “Каспием” 1 и 2 марта.

Фото с сайта nbf.kz