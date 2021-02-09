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С минимальным счетом - "Горняк" дважды уступил "Темиртау" в очень напряженных матчах

ИА Город
vk.com/hc_gornyak_kz

9 февраля 2021, 10:56 |  Спорт

Рудненская хоккейная команда «Горняк» 7-8 февраля встречалась на выезде с одним из лидеров чемпионата РК - «Темиртау». Первая встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ИА Город.



«Рудничане открыли счет на десятой минуте, гол в свой актив записал Евгений Щанкин. На старте второго периода «Темиртау» усилиями форварда Кирилла Кожевникова сравнивает счет. В заключительной трети матча защитник горожан Владислав Цуриков забрасывает вторую шайбу. За две минуты до сирены хозяева льда в третий раз огорчают кипера «Горняка» Никиту Акулинина, отличился Роман Бычков, тем самым поставив точку в матче», - сообщает пресс-служба ТОО «Профессиональный клуб «Аят».

ХК «Темиртау» (Темиртау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

0:1 – 09:49 – Щанкин (Юлбарисов, Воронин)
1:1 – 22:40 – Кожевников (Королинский, Бычков)
2:1 – 44:17 – Цуриков (Кошелев, Галыгин)
3:1 – 58:02 – Бычков (Кошелев, Демин)
Вратари: Селиверстов – Акулинин

Игрок «Горняка» Владислав БУХАРШИН прокомментировал первый матч в Темиртау:

- Хорошая игра была, скоростная, мы создали много моментов, но не забили. И за это противник нас наказал. На следующий матч выйдем с еще более боевым настроем, будем сражаться и биться до конца.

В повторном матче регулярного чемпионата Казахстана «Горняк» также проиграл ХК «Темиртау», встреча завершилась с минимальным счётом 1:0.

На 39-й минуте точный бросок в актив записал нападающий Антон Кошелев, отличившись в меньшинстве.

Следующие матчи "Горняк" сыграет дома, 12-13 февраля, соперник тот же - ХК «Темиртау».

ХК «Темиртау» (Темиртау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

1:0 – 38:17 – Кошелев (Лызин) ГМ
Вратари: Бояркин – Нечвиенко

Послематчевые комментарии главных тренеров "Горняка" и "Темиртау":

Чемпионат Казахстана

  иввовбпбпопшо
1 Торпедо УК 38 30 2 1 0 0 5 129—49 96
2 Сарыарка 38 22 1 4 1 2 8 128—69 79
3 Темиртау 38 22 3 2 0 2 9 114—91 78
4 Номад 38 21 5 1 0 2 9 138—73 77
5 Арлан 38 16 3 2 3 0 14 109—93 61
6 Бейбарыс 36 17 1 0 3 5 10 116—107 61
7 Кулагер 36 16 1 1 2 0 16 91—80 54
8 Алматы 34 14 1 0 2 1 16 87—90 47
9 Горняк 38 11 1 3 2 1 20 80—111 44
10 Актобе 38 10 1 4 1 3 19 77—117 44
11 Алтай-Торпедо 40 11 2 0 2 2 23 87—147 41
12 Иртыш 34 8 1 1 1 1 22 60—98 30
13 Снежные Барсы 38 3 0 0 2 3 30 56—147 14