С минимальным счетом - "Горняк" дважды уступил "Темиртау" в очень напряженных матчах
ИА Город
vk.com/hc_gornyak_kz
Рудненская хоккейная команда «Горняк» 7-8 февраля встречалась на выезде с одним из лидеров чемпионата РК - «Темиртау». Первая встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ИА Город.
«Рудничане открыли счет на десятой минуте, гол в свой актив записал Евгений Щанкин. На старте второго периода «Темиртау» усилиями форварда Кирилла Кожевникова сравнивает счет. В заключительной трети матча защитник горожан Владислав Цуриков забрасывает вторую шайбу. За две минуты до сирены хозяева льда в третий раз огорчают кипера «Горняка» Никиту Акулинина, отличился Роман Бычков, тем самым поставив точку в матче», - сообщает пресс-служба ТОО «Профессиональный клуб «Аят».
ХК «Темиртау» (Темиртау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
0:1 – 09:49 – Щанкин (Юлбарисов, Воронин)
1:1 – 22:40 – Кожевников (Королинский, Бычков)
2:1 – 44:17 – Цуриков (Кошелев, Галыгин)
3:1 – 58:02 – Бычков (Кошелев, Демин)
Вратари: Селиверстов – Акулинин
Игрок «Горняка» Владислав БУХАРШИН прокомментировал первый матч в Темиртау:
- Хорошая игра была, скоростная, мы создали много моментов, но не забили. И за это противник нас наказал. На следующий матч выйдем с еще более боевым настроем, будем сражаться и биться до конца.
В повторном матче регулярного чемпионата Казахстана «Горняк» также проиграл ХК «Темиртау», встреча завершилась с минимальным счётом 1:0.
На 39-й минуте точный бросок в актив записал нападающий Антон Кошелев, отличившись в меньшинстве.
Следующие матчи "Горняк" сыграет дома, 12-13 февраля, соперник тот же - ХК «Темиртау».
ХК «Темиртау» (Темиртау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
1:0 – 38:17 – Кошелев (Лызин) ГМ
Вратари: Бояркин – Нечвиенко
Послематчевые комментарии главных тренеров "Горняка" и "Темиртау":
Чемпионат Казахстана
|и
|в
|во
|вб
|пб
|по
|п
|ш
|о
|1
|38
|30
|2
|1
|0
|0
|5
|129—49
|96
|2
|38
|22
|1
|4
|1
|2
|8
|128—69
|79
|3
|38
|22
|3
|2
|0
|2
|9
|114—91
|78
|4
|38
|21
|5
|1
|0
|2
|9
|138—73
|77
|5
|38
|16
|3
|2
|3
|0
|14
|109—93
|61
|6
|36
|17
|1
|0
|3
|5
|10
|116—107
|61
|7
|36
|16
|1
|1
|2
|0
|16
|91—80
|54
|8
|34
|14
|1
|0
|2
|1
|16
|87—90
|47
|9
|38
|11
|1
|3
|2
|1
|20
|80—111
|44
|10
|38
|10
|1
|4
|1
|3
|19
|77—117
|44
|11
|40
|11
|2
|0
|2
|2
|23
|87—147
|41
|12
|34
|8
|1
|1
|1
|1
|22
|60—98
|30
|13
|38
|3
|0
|0
|2
|3
|30
|56—147
|14
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