Рудненская хоккейная команда «Горняк» 7-8 февраля встречалась на выезде с одним из лидеров чемпионата РК - «Темиртау». Первая встреча завершилась со счетом 3:1, сообщает ИА Город.





«Рудничане открыли счет на десятой минуте, гол в свой актив записал Евгений Щанкин. На старте второго периода «Темиртау» усилиями форварда Кирилла Кожевникова сравнивает счет. В заключительной трети матча защитник горожан Владислав Цуриков забрасывает вторую шайбу. За две минуты до сирены хозяева льда в третий раз огорчают кипера «Горняка» Никиту Акулинина, отличился Роман Бычков, тем самым поставив точку в матче», - сообщает пресс-служба ТОО «Профессиональный клуб «Аят».



ХК «Темиртау» (Темиртау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

0:1 – 09:49 – Щанкин (Юлбарисов, Воронин)

1:1 – 22:40 – Кожевников (Королинский, Бычков)

2:1 – 44:17 – Цуриков (Кошелев, Галыгин)

3:1 – 58:02 – Бычков (Кошелев, Демин)

Вратари: Селиверстов – Акулинин

Игрок «Горняка» Владислав БУХАРШИН прокомментировал первый матч в Темиртау:

- Хорошая игра была, скоростная, мы создали много моментов, но не забили. И за это противник нас наказал. На следующий матч выйдем с еще более боевым настроем, будем сражаться и биться до конца.

В повторном матче регулярного чемпионата Казахстана «Горняк» также проиграл ХК «Темиртау», встреча завершилась с минимальным счётом 1:0.



На 39-й минуте точный бросок в актив записал нападающий Антон Кошелев, отличившись в меньшинстве.

Следующие матчи "Горняк" сыграет дома, 12-13 февраля, соперник тот же - ХК «Темиртау».



ХК «Темиртау» (Темиртау) – ХК «Горняк» (Рудный) – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



1:0 – 38:17 – Кошелев (Лызин) ГМ

Вратари: Бояркин – Нечвиенко

Послематчевые комментарии главных тренеров "Горняка" и "Темиртау":

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