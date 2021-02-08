Водители скрывают прибыль и поэтому отказываются работать с электронной системой оплаты - об этом сегодня, 8 февраля, заявил руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Наурзбай МУСИН, комментируя отсутствие на маршрутах автобусов ТОО «Костанайавтотранс».





Он сообщил, что не вышли на линии 25 автобусов. Повторится ли такое и завтра, Мусин не знает, но заранее грозит перевозчику штрафными санкциями и расторжением договора с акиматом.

Два дня назад в соцсетях распространилось видео, в котором десятки водителей автобусов потребовали установить фиксированную заработную плату с окладом и снять с них ответственность за неработающие валидаторы. Также они требуют отменить вход в автобус через переднюю дверь и выход через заднюю, мотивируя это тем, что водитель может не заметить в зеркала выходящего пассажира и прищемить его дверьми.

В воскресенье, 7 февраля, с водителями встретился аким Костаная Кайрат Ахметов, но убедить забастовщиков не получилось.



Наурзбай Мусин привел расчёты, согласно которым водители могли скрывать реальный пассажиропоток, а часть прибыли присваивать.

- У меня есть данные об итогах работы с валидаторами за 3 месяца, - пояснил он. - С 1 по 30 ноября 2020 года в Костанае автобусами перевезено всего 898 000 человек. В декабре ситуация изменилась, потому что вырос пассажиропоток до 1 102 975 человек. В январе перевозчики обслужили 1 204 210 человек. В январе количество человек с наличной оплатой сократилось, зато в 2,5 раза увеличились случаи оплаты проезда банковскими картами. И популярность мобильного приложения, к чему мы шли, выросла в 10 раз (подробные данные в таблице ниже - «НГ»). Что мы видим? Видим, что компания AlemPay проводит всю необходимую работу. Система работает, работает в пяти направлениях. Мы видели опубликованные в СМИ видеоролики, прозвучало недовольство водителей. Вчера прошли встречи со всеми перевозчиками с участием акима Костаная.

Количество пассажиров/Период Наличный расчёт Банковская карта Транспортная карта Мобильное приложение СМС Ноябрь 868 387 9 872 24 840 650 50 Декабрь 968 542 47 035 84 815 2 551 32 Январь 950 000 113 008 115 986 25 668 46

По словам Мусина, у всех водителей на встрече с акимом Костаная были идентичные вопросы. Первый - работа установленных в автобусах pos-терминалов, которые не являются валидаторами.

- Почему они политизировали этот вопрос? - спросил Мусин и сразу дал ответ: - Водителями ТОО «Костанайавтотранс» выдвинуты требования не поднимать оплату наличкой до 150 тенге. Есть в ответ аналитика. ТОО «Жарык Жол-1» одним из первых перешло на работу с pos-терминалами. По количеству маршрутов они практически идентичны. В «Жарык Жол-1» безналично расплатились 945 человек каждый автобус в день, наличка через терминал проведена на 10 494 человек. В общем это 11 439 человек. Делим на количество маршрутов и получаем средний пассажиропоток каждого автобуса — 544 человека. Такая же аналитика и у ИП Брунер. А вот у ТОО «Костанайавтотранс» другие цифры. Безналичной оплатой у них воспользовались 1 133 человека. Мы видим, что спада у него нет. Терминал работает. Люди, кто хотел, расплатились карточкой, SMS или другим способом. Весь вопрос в наличной оплате. Всего железные деньги использовали 5 человек. Не тысяча и не десять тысяч, а 5 человек! Тем самым водители в день укрывают 800 000 тенге, в среднем. Представьте, сколько это в месяц.

Отдел ЖКХ направил руководству ТОО «Костанайавтотранс» уведомление о том, что очень грубым нарушением, согласно договору, считается ситуация, при которой график движения нарушен на 70%.

- Хочу обратиться к бастующим водителям! - сказал Мусин. - Может быть, они одумаются и завтра выйдут на линии. По маршруту № 7 сегодня вышел только 1 автобус. Если эта компания не решит вопрос самостоятельно, то мы решим вопрос за них. Это либо расторжение договора, либо другая предусмотренная законом санкция.

- Среди требований также было внедрение должности контролёра, чтобы водители занимались только управлением автобусом. Как вы оцениваете это предложение? - спросил корреспондент «НГ».

- Это вопрос работодателя, а не заказчика, - ответил Мусин. - Наличие контролёра мы можем прописать в договоре после того, как все автобусы будут использовать безналичный расчёт. Мы сможем заключить дополнительное соглашение, где мы будем решать эти вопросы. Завтра вводится дифференцированный тариф, после первых отчётов перевозчиков мы сможем признать абсолютно все маршруты социально значимыми, после чего встанет вопрос субсидий из городского бюджета и возможного внедрения контролёров. На субсидии нами запрошено 195 млн тенге.

Руководитель отдела ЖКХ отметил, что 31 000 транспортных карт уже проданы, еще 10 000 - в реализации. До 13 февраля должны завести 20 000 карт, этого количества должно хватить всем желающим. А несрабатывающие банковские или транспортные карты - «единичные случаи».

Журналисты попросили директор костанайского филиала ТОО AlemPay Сагадата НИЯЗБАЕВА прокомментировать - как так получилось, что он руководит процессом внедрения электронной системы, являясь одновременно заместителем директора ТОО «Костанайавтотранс», причем именно водители этого предприятия объявили забастовку?





- Дело ведь не в водителях, - ответил Ниязбаев. - В каждом предприятии есть бастующие водители. Утверждать о том, что зачинщики это водители ТОО «Костанайавтотранс», неправильно. Мы уже получили уведомление. Надеемся, что завтра водители одумаются и выйдут на работу.

- А когда водители сказали вам, что недовольны проектом? - уточнил корреспондент «НГ».

- В ноябре. - сказал Ниязбаев.

- А какие меры вы тогда предприняли, чтобы не допустить забастовки?

- А какие меры могут быть предприняты... Были разъяснительные работы. Будут субсидии - будут хорошие зарплаты. У каждого человека осталось своё мнение. Мы ни с кем не планируем расторгать договоры или увольнять, потому что заменить их мы не можем. У всех перевозчиков есть огромный дефицит кадров.

- Ранее вы планировали вводить карточки разных цветов. Вы отказались от этой идеи?

- Мы не отказывались. Почему это произошло? Карты для пенсионеров и детей выпускает Казпочта. Это они приняли решение, что будет одна карта синего цвета. Так получилось, что у нас тоже синие карты. Если бы мы брали все категории граждан, то да, мы бы сделали разные цвета.

- Вас такое сотрудничество с Казпочтой устраивает?

- Давайте всё-таки говорить, что Казпочта - наш партнёр.

- Устраивает или нет?

- Нас устраивает. Для нас это выгодно.

Сагадат Ниязбаев тоже не смог дать точного ответа на вопрос, выйдут ли завтра водители на линию или нет. Что делать в таком случае костанайцам, ни перевозчик, ни руководитель отдела ЖКХ не знают.



