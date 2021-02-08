Правительство РК официально утвердило рамки финансирования профессиональных спортивных клубов. В том числе и футбольных. Был выбран самый жесткий лимит из предложенных, сообщает Prosports.kz со ссылкой на телеграм-канал «Тень отца Гурмана».





На предоставленных фотографиях виден текст указа Министерства культуры и спорта за подписью вице-министра (указан в документе как исполняющий обязанности министра) Сакена Мусайбекова. Послание предназначено акиматам всех областей, а также Алматы, Нур-Султана и Шымкента. Дата: 29 января 2021-го.

Посовещавшись с федерациями видов спорта, министерство постановило сократить участие государственных денег в профессиональном спорте. Сэкономленные средства планируют направить в массовый и детско-юношеский спорт.

Для этого:

– сократят финансирование профессиональных ФК из бюджетных средств и квазигосударственного сектора до 800 миллионов тенге в год;

– зарплаты руководителей, тренеров и футболистов за счет гос. денег не могут превышать 1 млн.

При этом документ носит не рекомендательный, а обязательный характер. Министерство требует от акиматов учесть эти указания при формировании бюджетов ФК.