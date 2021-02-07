Опубликованы новые правила пересечения границы Казахстана во время карантина
Опубликованы новые правила пересечения государственной границы Казахстана на период карантинных ограничений, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Погранслужбы Комитета национальной безопасности.
"Разрешить выезд граждан Казахстана в иностранные государства, с которыми по решению правительства возобновлено прямое (регулярные, нерегулярные чартерные рейсы) воздушное сообщение, а также въезд/транзитный проезд в/через территорию Казахстана иностранцев из числа граждан государств, с которыми по решению правительства возобновлено прямое воздушное сообщение - при условии соблюдения визовых требований, если иной порядок не предусмотрен международными соглашениями", - отмечается в статье.
До улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации временно ограничить пересечение государственной границы Казахстана иностранцами и лицами без гражданства.
Иностранцам, имеющим виды на жительство на территории Казахстана и членам их семей разрешено пересекать госграницу не более одного раза в 30 суток. Членам семей граждан Казахстана, при условии подтверждения факта родственных связей, и их несовершеннолетним детям также можно пересекать госграницу не более одного раза в 30 суток.
Полный список исключений читайте здесь.
Гражданам Казахстана разрешается пересечение госграницы не более одного раза в 30 суток. Но здесь также есть свои исключения.
Ограничения снимаются для студентов зарубежных вузов, дипломатов, членов официальных делегаций и их семей, отдельных категорий сотрудников транспортных компаний, обслуживающего персонала иностранных трансграничных сооружений на территории страны, а также для выезжающих за границу на лечение, при предъявлении подтверждающих документов учреждений здравоохранения.
Также ограничения могут снять для граждан, которым нужно выехать в другую страну на похороны членов семьи и близких родственников, для ухода за тяжелобольными членами семьи и близкими родственниками.
Полный список исключений читайте здесь.
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