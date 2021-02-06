В Казахстане планируют разделять посетителей общественных мест по рейтингу риска: на зеленый, синий, желтый и красный статусы в зависимости от результата ПЦР-теста на Covid-19. Поддерживаете ли вы эту меру? Да. Носители коронавируса и контактные с ними опасны для окружающих.

Да. Дифференциация по цветам позволит снова открыть объекты бизнеса.

Нет. При низком уровне цифровизации права многих граждан страны будут нарушаться.

Нет. Большинство населения не делали ПЦР-тесты, так что эта мера - профанация.

