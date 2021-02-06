За прошедшие сутки 5 февраля в регионе зарегистрировано 82 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,7%. Днем ранее было выявлено 83 случая, темп прироста был на уровне 0,8%.

Заболели 39 жителей Костаная, 19 - Рудного, 7 – Денисовского района, 6 – Мендыкаринского района, 4 – Житикары, 3 – Лисаковска, по 2 случая среди жителей Аулиекольского и Узункольского районов.

- 69 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар, - сообщили в информационном областном штабе. - Из числа инфицированных 68 с симптомами заболевания, 14 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 5 февраля 2021 г. зарегистрировано 10 728 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 9 286.