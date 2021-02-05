По прогнозу синоптиков, в субботу, 6 февраля, ночью местами, а днем на большей территории региона ожидаются осадки: дождь, снег, местами гололед, туман и низовая метель. Ветер юго-западный скоростью 9-14 м/с, днем - 15-20 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ

Температура воздуха ночью и днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, ночью местами минус 6 градусов.

- В Костанае 6 февраля будет облачно, возможны осадки: дождь, снег, туман и гололед. Ветер юго-западный скоростью 9-14 м/с, днем - порывы, до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от 0 до минус 2 градусов, днем от 0 до 3 градусов тепла, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В воскресенье и понедельник, 7 и 8 февраля, на большей территории области и в Костанае снег, местами туман, низовая метель и гололед. Ветер юго-западный,с переменой на юго-восточный 15-20 м/с, временами порывы до 23-28 м/с.

7 февраля ночью и днем от 8 до 15 градусов со знаком минус. 8 февраля температура ночью минус 15-20 градусов, на юге 12 градусов со знаком минус. Днем минус 12-17 градусов, на юге - 9 градусов ниже нуля.