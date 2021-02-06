Жизнь состоит из событий самых разнообразных, непредвиденных, противоречивых, нелепых. Очень часто у некоторых людей в связи с этим возникают обстоятельства, когда они теряют жилье, имущество или даже не имеют денег на еду. Нередко им помогают неравнодушные люди, занимающиеся благотворительностью, и волонтеры. Я все время относился к ним с уважением и даже с восхищением. Но в последнее время градус восхищения начал значительно снижаться.

Причин для этого несколько. Мне не очень нравится, когда многие бизнесмены готовы меценатствовать, лишь когда уверены, что любой их вклад будет оповещаться по телевидению и в прессе. И лишь единицы из них делают это молча. Когда знаешь, что многие у нас разбогатели не совсем прозрачно, возникает вопрос - дозволено ли, даже когда тратишь деньги на такую цель, добывать их сомнительным путем?

Заговорили в последнее время и о материальном вознаграждении волонтерам. Не буду спорить - может, и надо платить. Но тогда надо называть это подработкой, например, студентов. Ведь волонтерство - это деятельность, совершаемая добровольно, без расчета на вознаграждение. Волонтерами становятся не ради материальных благ, а ради помощи другим. У нас же получается милосердие без великодушия. Еще в 19-м веке русский писатель Николай Лесков говорил: «Спасение погибающих не есть заслуга, но паче долг. Кто мог спасти и не спас - подлежит каре законов, а кто спас, тот исполнил свой долг». Как видите, о вознаграждении тогда не думали.

Не внушает мне доверия и организация благотворительной деятельности у нас в стране. Понятно и прозрачно налажена эта деятельность, например, в «Нашей Газете». Постоянно печатается, кто сколько пожертвовал и кому эти деньги пошли. Ну а вот многочисленные благотворительные фонды вызывают подозрение. Ведь у нас как - чиновники благотворительного фонда первое, что делают, так устанавливают себе зарплату, арендуют офис. И это из собранных денег для голодающих и обездоленных. Ну а дальше, как правило, идут командировки, отели, премии. банкеты. А то еще хуже - распускают свои «когти наживы» и набивают себе карманы.

Вот пример. Когда наши «вояки» в мирное время разрушили город Арысь, то вся страна кинулась на помощь людям оставшимся без жилья и имущества. Как водится, создали фонд помощи пострадавшим. Ну и, как водится, возникло уголовное дело. Фонд начали «дербанить» крупные чиновники Кызылординской области.

И это относится не только к благотворительным фондам. Вот создали Фонд обязательного медицинского страхования. Председатель правления ФОМСа объявил свою зарплату коммерческой тайной. Но он забыл, что у нас все секрет, но ничего не тайна. Еще в августе 2020 года тогдашний заместитель председателя мажилиса Владимир Божко объявил, что руководитель ФОМСа получает зарплату чуть ли не в два раза больше, чем министр здравоохранения. Плюс к этому еще филиалы фонда во всех областях. Попутно господин Божко сообщил и о приписках: за первое полугодие 2020 года выявлено 11 607 случаев фактически не оказанных услуг на сумму свыше 75 млн. тенге.

При наличии министерств здравоохранения и финансов нужен ли нам еще и такой фонд? "А как же без очередной кормушки?" - такой, видимо, будет ответ.