"Горняк" обыграл на выезде "Снежных Барсов" и прервал серию поражений
Встречи регулярного чемпионата Казахстана между рудничанами и "барсами" прошли в Нур-Султане 3 и 4 февраля в ДС «Барыс Арена». Черно-белые наконец-то смогли одержать победу.
За последние 8 матчей у них была только одна победа над "Алтай Торпедо", но и то в повторном матче усть-каменогорцы смогли взять реванш. В последний раз две победы подряд у "Горняка" были в прошлой встрече со "Снежными барсами".
Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте.
Фото vk.com/snowbarsmhl
Счет в первом матче был открыт на 6-й минуте благодаря голу Владислава Власова. На старте второго периода преимущество «Горняка» упрочил форвард Никита Харькин, забросив шайбу в меньшинстве. На 29-й минуте нападающий Адам Евлоев сократил отставание «Снежных Барсов» до одной шайбы. Спустя тридцать четыре секунды «черно-белые» забросили третью шайбу, отличился Артем Сошников. На 56-й минуте нападающий «барсов» забросил вторую шайбу хозяев льда, тем самым вновь сократил отставание до одной шайбы. В концовке матча окончательный счёт установил нападающий рудничан Владислав Власов, забросив в пустые ворота, и оформив дубль. Счет 2:4 в пользу подопечных Сергея Невструева.
«Снежные Барсы» (Нур–Султан) – «Горняк» (Рудный) – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
0:1 – 06:17 – Власов (Садиков, Воронин)
0:2 – 21:23 – Харькин (Юлбарисов) ГМ
1:2 – 28:21 – Евлоев (Колодюк, Фокин)
1:3 – 28:55 – Сошников (Штефан, Муравьёв)
2:3 – 55:06 – Бойко (Омирбеков, Мангисбаев)
2:4 – 59:48 – Власов (Воронин) ПВ
Вратари: Павленко – Скрынников
В ответном матче рудничане открыли счёт на шестой минуте, гол в свой актив записал Данил Москалёв. Под занавес первого периода Владимир Кротов, реализовав численный перевес, упрочил преимущество до двух шайб. Во втором периоде «черно-белые» забросили третью шайбу, отличился Москалёв, реализовав численный перевес и оформив дубль. На экваторе матча «Снежные Барсы» сократили разницу в счете, заброшенной шайбой отметился нападающий Абай Мангисбаев. Больше в матче голов забито не было. Счет 1:3.
«Снежные Барсы» (Нур–Султан) – «Горняк» (Рудный) – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
0:1 – 05:18 – Москалёв (Щанкин, Козорез)
0:2 – 19:28 – Кротов (Власов, Воронин) ГБ
0:3 – 28:57 – Москалёв (Ахметвалиев, Щанкин) ГБ
1:3 – 30:31 – Мангисбаев
Вратари: Павленко, Пестов (20:00 – 58:13) – Нечвиенко
По итогам двух матчей тренеры обеих команд прокомментировали игру подопечных.
|№
|Команда
|И
|В
|В-ОТ
|В-Б
|П-Б
|П-ОТ
|П
|Ш
|О
|1
|Torpedo
|36
|28
|2
|1
|0
|0
|5
|124–47
|90
|2
|Nomad
|38
|21
|5
|1
|0
|2
|9
|138–73
|77
|3
|Saryarqa
|36
|20
|1
|4
|1
|2
|8
|116–69
|73
|4
|Temirtaý
|36
|20
|3
|2
|0
|2
|9
|110–90
|72
|5
|Beibarys
|34
|17
|1
|0
|3
|4
|9
|111–97
|60
|6
|Arlan
|36
|15
|2
|2
|3
|0
|14
|99–88
|56
|7
|Qulager
|34
|16
|1
|1
|2
|0
|14
|89–75
|54
|8
|Almaty
|34
|14
|1
|0
|2
|1
|16
|87–90
|47
|9
|Gornák
|36
|11
|1
|3
|2
|1
|18
|79–107
|44
|10
|Altai Torpedo
|38
|11
|1
|0
|2
|2
|22
|82–139
|39
|11
|Aqtóbe
|34
|7
|1
|4
|1
|2
|19
|69–112
|34
|12
|Ertis
|30
|8
|1
|1
|1
|1
|18
|60–86
|30
|13
|Snejnie Barsy
|38
|3
|0
|0
|2
|3
|30
|56–147
|14
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