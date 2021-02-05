Встречи регулярного чемпионата Казахстана между рудничанами и "барсами" прошли в Нур-Султане 3 и 4 февраля в ДС «Барыс Арена». Черно-белые наконец-то смогли одержать победу.

За последние 8 матчей у них была только одна победа над "Алтай Торпедо", но и то в повторном матче усть-каменогорцы смогли взять реванш. В последний раз две победы подряд у "Горняка" были в прошлой встрече со "Снежными барсами".

Отчет о прошедших играх опубликовала пресс-служба ХК "Горняк" на своей странице ВКонтакте.

Фото vk.com/snowbarsmhl

Счет в первом матче был открыт на 6-й минуте благодаря голу Владислава Власова. На старте второго периода преимущество «Горняка» упрочил форвард Никита Харькин, забросив шайбу в меньшинстве. На 29-й минуте нападающий Адам Евлоев сократил отставание «Снежных Барсов» до одной шайбы. Спустя тридцать четыре секунды «черно-белые» забросили третью шайбу, отличился Артем Сошников. На 56-й минуте нападающий «барсов» забросил вторую шайбу хозяев льда, тем самым вновь сократил отставание до одной шайбы. В концовке матча окончательный счёт установил нападающий рудничан Владислав Власов, забросив в пустые ворота, и оформив дубль. Счет 2:4 в пользу подопечных Сергея Невструева.

«Снежные Барсы» (Нур–Султан) – «Горняк» (Рудный) – 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)



0:1 – 06:17 – Власов (Садиков, Воронин)

0:2 – 21:23 – Харькин (Юлбарисов) ГМ

1:2 – 28:21 – Евлоев (Колодюк, Фокин)

1:3 – 28:55 – Сошников (Штефан, Муравьёв)

2:3 – 55:06 – Бойко (Омирбеков, Мангисбаев)

2:4 – 59:48 – Власов (Воронин) ПВ



Вратари: Павленко – Скрынников

В ответном матче рудничане открыли счёт на шестой минуте, гол в свой актив записал Данил Москалёв. Под занавес первого периода Владимир Кротов, реализовав численный перевес, упрочил преимущество до двух шайб. Во втором периоде «черно-белые» забросили третью шайбу, отличился Москалёв, реализовав численный перевес и оформив дубль. На экваторе матча «Снежные Барсы» сократили разницу в счете, заброшенной шайбой отметился нападающий Абай Мангисбаев. Больше в матче голов забито не было. Счет 1:3.

«Снежные Барсы» (Нур–Султан) – «Горняк» (Рудный) – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)



0:1 – 05:18 – Москалёв (Щанкин, Козорез)

0:2 – 19:28 – Кротов (Власов, Воронин) ГБ

0:3 – 28:57 – Москалёв (Ахметвалиев, Щанкин) ГБ

1:3 – 30:31 – Мангисбаев



Вратари: Павленко, Пестов (20:00 – 58:13) – Нечвиенко

По итогам двух матчей тренеры обеих команд прокомментировали игру подопечных.