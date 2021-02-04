Мужчину, раскалывающего лед на тротуаре, сняли прохожие Рудного и опубликовали видео в Instagram. После дождя город сковало льдом. Пешеходы, только ступив на тротуар, сразу же падали, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Кадры из видео

"Мимо проезжающий мужчина помог упавшим женщинам. После он достал инструмент и стал долбить лед, чтобы можно было проходить. Побольше бы таких добрых людей!" - пишет автор поста.

Пользователей социальных сетей умилила такая гражданская позиция рудничанина. А вот представителей власти жители осудили за скользкие дороги и тротуары.

Напомним, ранее в Казнете стало вирусным видео с полицейским, разрулившим в нерабочее время большой затор. Оказалось, что это произошло в Шымкенте, а героем ролика стал инспектор Алдаберген Мылтықбай. На кадрах популярного видео видно, как сотрудник полиции вышел из машины, встал в центре перекрестка и стал регулировать движение.

А год назад видео с доброй девочкой из Актау обсуждал весь Казахстан. На опубликованных кадрах девочка достает из кошелька деньги и отдает просящему милостыню мужчине. Поступок доброй школьницы тронул пользователей социальных сетей. Многие отмечают хорошее воспитание девочки и благодарят за это ее родителей.