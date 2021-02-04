Сейчас для вакцинации от КВИ в регионе применяют российский «Спутник V», в дальнейшем будут использовать «Гам-КОВИД-Вак» производства ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс» и «QazCovid», разработанный НИИ проблем биологической безопасности МОН РК.





Об этом сегодня, 4 февраля, сообщил на брифинге в РСК, главный государственный санитарный врач Костанайской области Ермуханбет ДАУЛЕТБАЕВ. Он отметил, что в этом году в регионе планируют бесплатно и на добровольной основе привить более 90 000 человек.

В первом эшелоне прививаемых - медицинские работники: персонал инфекционных больниц, скорой помощи, отделений реанимации и интенсивной терапии, медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, приемных покоев, стационаров, санэпидслужбы. Во второй очереди вакцинируют педагогов и студентов, в третьей - работников детских и медико-социальных учреждений, затем сотрудников силовых структур.

- Вакцинированию в данный момент не подлежат лица моложе 18 и старше 65 лет, - сказал Ермуханбет Даулетбаев. И пояснил: - Это связано не с качеством вакцины «Спутник V», а с недостаточностью статистических данных.

Анализировать статистику будут несколько месяцев, только после этого примут решение о вакцинации детей и пожилых.

Главный врач костанайской поликлиники № 2 Самат Шуменбаев привился от КВИ 2 февраля



- Возможности провакцинироваться в феврале для прочих групп граждан не будет, - добавил и. о. руководителя управления здравоохранения Костанайской области Рустем АЙТПАЕВ. - Работа именно по этой группе - медработникам - объясняется тем, что они сталкиваются с возможными носителями инфекции. Мы хотим максимально обезопасить и создать условия труда для данной группы населения. В будущем остальные граждане также смогут получить вакцину. Вопрос расширения контингента будет рассмотрен в мае.

На вопрос, что делать казахстанцам, желающим поехать в одну из стран, куда будут пускать только привитых американской вакциной, Ермуханбет Даулетбаев ответил, что сейчас ведутся переговоры о поставках Pfizer из Китая.