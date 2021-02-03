Заседание по иску департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области (ДСЭК) к арендатору караоке-бара Baker-Street Михаилу Швецу прошло в экономическом суде области сегодня, 3 февраля.

На этот раз в процессе приняла участие начальник правого отдела аппарата акима области Тамаша СУРАГАНОВА. Она участвует на всех судебных процессах по трем караоке-барам в качестве третьей стороны.

На прошлом судебном заседании адвокат Швеца Марат ШУАКПАЕВ попросил представителя ДСЭК предоставить доказательства о систематических нарушениях караоке-баром режима карантина, приложить рапорты полиции и поименный список представителей мониторинговой группы. Документы в суд поступили, однако доказательств нарушений, по мнению адвоката, собрано не было. Его также интересовало, на каком основании в процессе участвует Сураганова.

- Я представляю интересы акимата области, являюсь представителем акима области, - ответила Сураганова. - В связи с тем, что аким области является председателем оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции, мы следим за исполнение постановления главного санитарного врача области. В случае его ненадлежащего исполнения имеем право подавать в суд. Мы основываемся на Кодексе о здоровье, который регламентирует самостоятельное приостановление деятельности объектов при угрозе здоровью населению. Так как караоке-бары этого не делают, мы имеем право участвовать в суде в качестве третьей стороны.

- Известно ли центральным органам власти в столице о вашем участии в этом процессе и о том, что вы встали на сторону истца? - поинтересовался адвокат Шуакпаев.

Тамаша Сураганова сослалась на ряд документов, позволяющих ей участвовать в суде, но на вопрос не ответила. Тогда адвокат задал его второй раз.

- Это утверждение, а не вопрос, - сказала Сураганова. - Я оставляю его без рассмотрения.

После изучения ряда ходатайств и документов выяснилось, что Швец арендует помещение площадью 240 кв. м у предпринимателя Людмилы Булатовой. Было решено ее привлечь к участию в процессе в качестве третьей стороны.

- Мы также подали ряд ходатайств в вышестоящие органы, в том числе министру здравоохранения, о том, имеют ли право санитарные врачи и представители акимата вмешиваться в деятельность частного бизнеса, - уточнил Шуакпаев. - Еще я возражаю против участия в этом деле Сурагановой в качестве третьей стороны. Она постоянно корректирует требования истца, что категорически запрещено. Складывается ощущение, что ДСЭК - это не самостоятельный орган и не может отстоять свой иск. Третье лицо не имеет право утверждать, что караоке-бар представляет угрозу здоровью населения, тем более, что истец до сих пор это не доказал. Я возражаю против участия третьей стороны.

Прокурор уточнила у представителч ДСЭК, направлялись ли предписания в адрес Baker-Street. Истец ответила, что не направлялись.

Судья Евгения Потоцкая пояснила, что представитель областного акимата имеет право участвовать в суде.

Очередное заседание по этому делу назначено на 11 февраля.