2 октября 2020 года неизвестные подожгли цветочный магазин "Cvetteo" и магазин спортивного питания "Nutrifit", которые находятся в доме № 116 "А" по пр. Абая в Костанае.

- Двое мужчин подошли к магазинам и подожгли их воспламеняющейся жидкостью. Подожгли и убежали, - рассказал "НГ" владелец магазинов, житель Тобыла Максим ЛИТВИНОВ.





Следующей «жертвой» преступников стал его автомобиль.

Ущерб от поджога автомобиля Максим Литвинов оценил в 13 млн тенге /Фото из личного архива

- 15 января, около трех часов ночи, я проснулся от звука сигнализации, - вспоминает Максим. - Горел мой автомобиль "Volkswagen Tiguan" 2020 года выпуска. В итоге пожар удалось потушить. Я считаю, что это конкуренты отжигают!

В тот же день, ближе к обеду, жена Литвинова приехала на такси из Тобыла в Костанай, увидела, что перед входом в цветочный магазин разлита воспламеняющаяся жидкость, а на фасаде следы от огня, почувствовала странный химический запах и вызвала полицию. Позже Максим посмотрел запись с камеры видеонаблюдения: двое парней подбежали к магазину и пытались его поджечь, это было около 02:40.

По словам предпринимателя, 7 января ему позвонил с неизвестного номера мужчина и сказал, что Максима скоро ждет сюрприз. Позже выяснилось, что номер принадлежит девушке, к которой на улице подошли незнакомцы и попросили дать им телефон, чтобы позвонить.

Как сообщила «НГ» советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА, по факту возгорания автомобиля "Volkswagen Tiguan" проводится досудебное расследование по ст. 204 ч. 2 УК РК (неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества). Назначены экспертизы, в том числе пожаро-техническая и судебно-товароведческая.

- Ущерб потерпевший оценивал в размере 13 млн тенге. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторонности исследования обстоятельств дела, - отметила Кашарина.

По факту поджога магазина назначена экспертиза, которая определит сумму ремонтно-восстановительных работ после пожара, а также судебно-пожаро-техническая экспертиза, которая определит причину возгорания облицовочной части цветочного магазина. Полиция ищет парней, которых зафиксировала камера видеонаблюдения.