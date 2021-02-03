Аким Костанайской области области Архимед МУХАМБЕТОВ в своём аккаунте в Instagram сегодня, 3 февраля, сообщил об итогах очередного заседания оперативного штаба по недопущению распространения КВИ и существенных послаблениях в работе бизнес-объектов.

Местные СМИ распространили это сообщение.

После этого Региональная служба коммуникаций анонсировала брифинг главного государственного санитарного врача Костанайской области Ермуханбета ДАУЛЕТБАЕВА. Он должен был начаться в 16.0, но за час за этого журналистам сообщили: "Приносим извинения. В связи с техническими неполадками брифинг перенесен".

Пост об итогах заседания оперативного штаба в аккаунте акима области был удален. В управлении внутренней политики на многочисленные вопросы СМИ по этому поводу ответили кратко: "Окончательное решение будет в постановлении главного государственного санитарного врача области. Брифинг будет после постановления".

Дата и время брифинга главного санврача региона пока неизвестны.

В удаленной публикации Архимед Мухамбетов сообщал:

"Рассмотрев все внесённые предложения, штабом принято решение ввести следующие послабления с 8 февраля 2021 года:

1. Разрешить работу объектов общественного питания с 8-00 до 23-00 в будние и субботние дни;

2. Разрешить работу СПА центров, бань, саун, крытых спортивных объектов и фитнесс центров с 9-00 до 22-00 в будние и субботние дни;

3. Разрешить работу крытых продовольственных и непродовольственных рынков с 10-00 до 19-00 в будние и субботние дни. Разрешить работу торгово-развлекательных центров, магазинов непродовольственной торговли, площадью более 2000 кв.м с 10-00 до 22-00 в будние и субботние дни;

5. Разрешить работу религиозных объектов, с заполняемостью не более 30% без проведения массовых мероприятий;

6. Разрешить работу городского общественного транспорта с 06-00 до 23-00 в будние и субботние дни".

ДОПОЛНЕНИЕ

Позже сообщение об итогах заседания оперативного штаба вновь появилось в аккаунте Архимеда Мухамбетова.