Лукпан Ахмедьяров, главный редактор «Уральской недели», был задержан полицией и сейчас доставляется в Абайский отдел полиции, сообщает издание. Микроавтобус с полицейскими приехал за ним в очередь из автомобилей на Атырауской трассе, где сегодня полиция не пропускала водителей из-за якобы погодных условий. После задержания главреда «УН» полицейские начали пропускать автомобили на трассу.

Сотрудники полиции, приехавшие задержать Лукпана Ахмедьярова. Фото Рауля Упорова

О задержании Лукпана Ахмедьярова сообщил Рауль Упоров, заместитель главного редактора «УН». Он следовал вместе с Лукпаном в Атырау, где они планировали снять освобождение из тюрьмы Макса Бокаева, политического активиста.

- Мы стояли в пробке неподалёку от Кушума, пока из города до нас не добралась полиция и не вручила повестку Лукпану. Из-за этого сотни машин стояли и ждали выезда на трассу. Это жуткая глупость со стороны правоохранительных органов, и нарушение всех конституционных прав не только Лукпана Ахмедьярова, у которого повестка в полицию была перенесена на 5 февраля. Нарушены конституционные всех граждан, которых незаконно удерживали в очереди на трассе, не имея для этого никаких разрешений, - сообщил Рауль Упоров по телефону.





Очередь на кушумском посту. Фото Рауля Упорова

По его словам, после задержания главреда «УН» полиция сразу начала пропускать водителей на трассу.

Своё задержание прокомментировал и сам Лукпан Ахмедьяров, которого на данный момент везут в отдел полиции.

- Меня забрали. Я мог бы там, конечно, дальше стоять, но они держали под сотню машин на кушумском посту, только лишь для того, чтобы вот это задержание провернуть. Приехал микроавтобус с полицейскими, подошёл один из них, сказал: «Вот, есть постановление о принудительном доставлении тебя». Причём это постановление выписал тот же самый следователь, который вчера мне выдал повестку на 5 февраля! И он сейчас говорит, мол я не явился, поэтому меня доставляют. Главное, он вчера меня видел, и тут же говорит, что нужно меня принудительно доставить. Меня сейчас везут в Абайский отдел полиции, будут допрашивать как свидетеля с правом на защиту по тому же делу, - рассказал Лукпан Ахмедьяров.

Лукпана Ахмедьярова хотят привлечь к уголовной ответственности за статью о незаконном распределении земли в Уральске. В субботу он уже побывал на допросе, а вчера ему выписали повестку на 2 февраля, но позже следователь изменил её на 5 число. Сегодня следователь решил доставить главреда в отдел полиции по старой повестке на 2 февраля.

Часом ранее полиция объясняла недопуск водителей на трассы плохими погодными условиями, несмотря на то, что ДЧС уже открыли дороги республиканского назначения.