В 1,6 раза сократили финансирование футбольных клубов в Казахстане в 2021 году, передает корреспондент КазТАГ.

На информационном портале о казахстанском футболе Goalkz опубликованы бюджеты клубов КПЛ (Казахстанская премьер-лига – КазТАГ) на 2021 год. Общая сумма финансирования составляет Т16,9 млрд. Это на 1,6 раза меньше прошлогоднего бюджета, выделенных профессиональным клубам. В прошлом году общий бюджет составил Т27,3 млрд.

Таким образом, сократилось финансирование отдельных клубов. Значимую разницу в финансировании ощутил талдыкорганский «Жетысу», чей бюджет сократили в 3,4 раза. Получившему в 2020 году Т2,6 млрд футбольному клубу, в этом году выделили Т800 млн. Примерную разницу испытал «Шахтер». Финансирование клуба сократилось в 3,3 раза. Если в прошлом году клуб получил Т2,6 млрд. В 2021 году ему выделили также Т800 млн.

Далее идет «Кайсар». Финансирование кызылординского футбольного клуба сократили в 2,5 раза. Если в 2020 году клуб получил Т4 млрд, в этом году ему выделили Т1,6 млрд. За ним следует «Ордабасы», чей бюджет стал меньше в 1,8 раза. Клуб в 2020 получил Т6,3 млрд. Бюджет на 2021 год составил Т3,5 млрд.

Список бюджетных сокращений закрывает футбольный клуб «Тобол». В 1,4 раза урезали бюджет команды. В этом году клуб получит Т2,3 млрд.

Сумма финансирования некоторых футбольных клубов изменений почти не претерпела. В их рядах «Тараз» с разницей в Т0,08 млрд, «Кайрат» с тем же Т1 млрд, «Кызылжар» с увеличением на Т80 млн.

Следовательно, увеличения финансирования удостоились «Тараз» и «Кызылжар». А всем остальным на разных уровнях урезали бюджет.

По данным портала, футбольный клуб «Астана» еще не утвердила свой бюджет. В 2020 году их профинансировали на Т890 млн.

Стоит отметить, что в 2021 году в список клубов КПЛ вошли 14 команд. В прошлом году их было 12. В этом году к КПЛ присоединились футбольные клубы «Акжайык», «Арыс», «Атырау» и «Актобе». Попрощались с премьер-лигой «Иртыш» и «Окжетпес». Расширение КПЛ обошлось в Т5 млрд. При этом уход павлодарцев и кокшетауцев сохранил Т4,3 млрд.

В результате самая дорогая команда «Ордабасы» обойдется налогоплательщикам в Т3 млрд в 2021 году. Минимальную долю бюджетных денег, выделенных для профессиональных футбольных клубов, получит уральский «Акжайык» – Т625 млн.

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