2 февраля Симоновский районный суд вынес решение заменить российскому политику Алексею Навальному условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Алексея Навального осудили на 3,5 года, передает Tengrinews.kz.

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С учетом года под домашним арестом Алексей Навальный проведет в колонии общего режима 2,8 года.

"Суд находит представление ФСИН подлежащим удовлетворению", - огласила решение судья Наталья Репникова.

"Пока, не грусти, все будет хорошо!" - сказал Навальный присутствовавшей в зале жене Юлии.

Как поясняет канал "Дождь", ФСИН обратилась в суд с требованием заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный в конце декабря. В ведомстве настаивали на том, что он нарушил условия испытательного срока, не возвращаясь в Россию после лечения в Германии. Защита Навального утверждала, что курс реабилитации закончился за два дня до прилета в Москву и инспекции было известно о его местонахождении.

В 2014 году Алексея Навального приговорили к 3,5 года условного срока и пяти годам испытательного, его брата Олега - к 3,5 года колонии. По версии следствия, они украли у компании "Ив Роше" больше 30 миллионов рублей. ЕПСЧ признал, что приговор был произвольным и необоснованным, а домашний арест во время следствия - политически мотивированным. Братья считают дело сфабрикованным.

2 февраля Симоновский суд начал рассматривать требование ФСИН. Из-за количества журналистов выездное заседание перенесли в Мосгорсуд. За три часа до начала заседания у Мосгорсуда выстроилась очередь из автозаков, полиция перекрыла ближайшие улицы.

После оглашения решения штаб Навального и представители ФБК объявили об акции протеста на Манежной площади в Москве, передает канал Baza.

Между тем ранее Навальному удалось трижды избежать замены условного срока на реальный, пишет РИА Новости. Отказные решения выносил Люблинский суд Москвы в 2015 и 2016 годах, а Симоновский суд Москвы в 2017-м также лишь продлил ему испытательный срок, не ставя вопрос об отправке в колонию.

Решение о замене условного срока еще не вступило в силу - у сторон есть десять дней на обжалование.