Как сообщили в отделе образования областного центра, в связи с погодными условиями занятия начальных классов Костаная дежурных групп в зданиях школ проводиться не будут.

- 3 февраля в городе Костанай учащиеся 0-4 классов первой смены переведены на дистанционное обучение в связи с гололедом, - говорится в сообщении.

Кроме того, на дистанционный формат перевели и школьников Рудного.

- В Рудном дети с 0 по 4 классы первой смены учатся дистанционно, - сообщили в отделе образования.

Позже в отделе образования акимата Костаная сообщили, что учащиеся с 0 по 4 классов второй смены переводятся на дистанционное обучение из-за гололёда. В Рудном 2 смена с 0 по 4 классы тоже учится дистанционно.