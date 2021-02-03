Как будут учиться школьники 3 февраля в Костанайской области?
3 февраля 2021, 06:25 | Общество
Как сообщили в отделе образования областного центра, в связи с погодными условиями занятия начальных классов Костаная дежурных групп в зданиях школ проводиться не будут.
- 3 февраля в городе Костанай учащиеся 0-4 классов первой смены переведены на дистанционное обучение в связи с гололедом, - говорится в сообщении.
Кроме того, на дистанционный формат перевели и школьников Рудного.
- В Рудном дети с 0 по 4 классы первой смены учатся дистанционно, - сообщили в отделе образования.
Позже в отделе образования акимата Костаная сообщили, что учащиеся с 0 по 4 классов второй смены переводятся на дистанционное обучение из-за гололёда. В Рудном 2 смена с 0 по 4 классы тоже учится дистанционно.
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