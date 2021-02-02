Приписка к призывным участкам граждан мужского пола, которым в этом году исполняется 17 лет, проводится в январе-марте в соответствии со ст. 16 Закона РК "О воинской службе и статусе военнослужащих". В Костанайской области приписке сейчас подлежат 4 409 человек.

- Явке на приписку подлежат все граждане, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2004 года включительно, постоянно или временно проживающие на территории области, - пояснил сегодня, 2 февраля, на брифинге в РСК заместитель начальника управления по делам обороны Костанайской области Асылбек КИБЕКОВ. - Все граждане обязаны явиться в назначенные дни и часы, имея с собой документы, указанные в настоящих повестках, которые они получили. При беседе призывник рассказывает о состояних здоровья, спортивных достижениях, уровне образования. Беседуем с родителями - они указывают, были ли у призывника какие-либо заболевания. На основании этих сведений и принимается решение о годности призывника к службе в ВС РК.

- Как повлияла пандемия коронавируса на воинский призыв в 2020 году? - спросил корреспондент «НГ».

- На всей территории Казахстана пандемия на призыв повлияла пагубно, - ответил Кибеков. - Приходится придерживаться норм, которые предписаны здравоохранением, чтобы обезопасить жителей нашей страны. Мы принимаем все меры, чтобы продезинфицировать те места, в которых мы работаем, местные органы военного управления.

На данный момент случаев выявления КВИ среди призывников в Костанайской области не было обнаружено. Призывники также обязаны сдать ПЦР-тесты перед отправкой на воинскую службу.

Есть возможность прохождения альтернативной службы - например, пройти обучение в военно-технической школе в Петропавловске, заплатив 263 318 тенге.

- Эти деньги мы не получаем, - пояснил Кибеков. - Призывник должен быть не младше 24 лет, не судим, годен к воинской службе. Он проходит там обучение в течение 40 дней, получает специализацию «Стрелок» и воинский билет.

Можно учиться там же бесплатно - подростки в возрасте от 17,5 лет в течение 3 месяцев получают специализации «Водитель» категорий B и C. Учатся с 15 января до 15 апреля и с 15 июня до 15 сентября - то есть, между весенним и осенним призывами.

- У них остается еще 9 месяцев - после окончания обучения они призываются в части Министерства обороны, в которых проходят службу и служат уже полный срок, - отметил заместитель управления.

- В какие виды войск берут призывников при наличии татуировки и берут ли вообще? Является ли это причиной, по которой призывника могут не взять в ВС РК? - спросил корреспондент «НГ».

- Мы призываем граждан с татуировками, однако все зависит от того, на каких участках тела они нанесены, - ответил Кибеков. - Есть люди, которые наносят татуировки безобразно - например, на лицо! Как можно представить человека, который представляет вооруженные силы государства, с татуировкой на лице... Если у призывника на лице имеются татуировки, на службу он призван не будет.

Фото РСК