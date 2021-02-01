Сообщение о заложенной бомбе на костанайском автовокзале поступило сегодня, 1 февраля. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области Ерлан СЕМБИН.

- В пятницу поступили сообщения, по которым все спецслужбы эвакуировали посетителей из ТЦ "MART" и "Kostanay Plaza", в субботу появилось сообщение о бомбе в ТЦ "Мегастрой", - напомнил Сембин. - Сегодня такие же мероприятия проводятся на костанайском автовокзале. Сообщение пришло по электронной почте одному из сотрудников департамента полиции. Эти преступления совершены одним человеком. Раскрытие этого преступления - вопрос времени.

- Почему вы считаете, что в трёх случаях звонил один и тот же человек? - спросил корреспондент "НГ".

- Такие выводы мы сделали, исходя из самого сообщения, адресат и время сообщения совпадают, - ответил Сембин.

- Почему телефонный террорист до сих пор не найден?

- Злоумышленник использует высокие технологии. В этой связи раскрытие преступления затягивается. Но я думаю, что мы найдем его.

Из ТЦ "Kostanay Plaza" эвакуировали около 2 000 человек, из ТЦ "MART" более 300 посетителей.

Из здания автовокзала эвакуированы 40 человек - персонал и пассажиры.

Фото из архива "НГ"

- Были отложены два рейса из Костаная в Рудный и Лисаковск, - прокомментировал "НГ" директор костанайского автовокзала Есен НУРМАГАМБЕТОВ. - В 10 часов нам сотрудники полиции, которые дежурят непосредственно на автовокзале, сообщили о возможной бомбе. Мы были эвакуированы из здания. Примерно час потребовался на обследование самого здания и ещё полчаса на прилежащие территории и гаражи. Сейчас работа автовокзала восстановлена, отложенные рейсы уехали по своим маршрутам.

В полиции сообщили, что в 2020 году было совершено 6 подобных преступлений, 5 из них раскрыты. По решению суда 3 человека осуждены к реальным срокам, остальные получили ограничения свободы. Практика показывает, что такие преступления совершаются из хулиганских побуждений или в состоянии алкогольного опьянения.