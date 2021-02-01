МВД запустило новый сервис для населения - мобильное приложение "102", передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. Программа включает в себя "красную кнопку" для быстрого вызова полиции.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

"Сегодня в рамках реализации концепции "слышащего государства" мы официально запускаем новый удобный для населения сервис - мобильное приложение "102". При нынешнем уровне развития информационных технологий любая информация распространяется молниеносно. Мы стремимся, чтобы такой же молниеносной была реакция полиции на сообщения от граждан", - написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

Сообщается, что ежесуточно операторы Центров оперативного управления полиции по всей стране обрабатывают порядка 10 тысяч сообщений, поступающих на канал 102. Но встречаются ситуации, когда информация о происшествии сообщается не в полицию, а выкладывается в социальные сети. Как правило, очевидцы различных происшествий публикуют фото или видео с места на своих страницах или отправляют на популярные паблики.



Эти происшествия выявляются специалистами ведомства при мониторинге социальных сетей. При этом теряется драгоценное время, которое могло быть использовано сотрудниками полиции для пресечения правонарушения или раскрытия преступления по горячим следам, объясняют в пресс-службе МВД.



Ерлан Тургумбаев отметил, что приложение разработано с целью более оперативного реагирования полицейских на происшествия и сообщения граждан. Его интерфейс состоит из большой красной кнопки с надписью SOS.



Министр также рассказал о преимуществах использования мобильного приложения. Это возможность отправлять как короткие сообщения о происходящем, так и фото, видео. Также можно совершить видеозвонок прямо с места происшествия, что позволит оператору ЦОУ видеть происходящее и сразу принимать соответствующие меры реагирования.

Пройдя регистрацию, граждане в приложении смогут:

отправить в полицию сообщение о правонарушении – нарушениях правил дорожного движения, ДТП, о семейных скандалах, случаях жестокого обращения с детьми или с животными, о хулиганских действиях, драках, о нарушениях режима тишины, появлении в общественных местах в нетрезвом состоянии и многих других;

подать обращение в органы внутренних дел;

связаться с оператором путем аудио- и видеозвонка, при этом автоматически определяется местоположение звонившего, оператор может видеть происходящее и принять экстренные меры реагирования;

обратиться в службу собственной безопасности МВД, если столкнулись с фактом коррупции, вымогательства со стороны сотрудника полиции.

Глава ведомства подчеркнул, что при помощи приложения и благодаря активности граждан повысится оперативность реагирования полиции, эффективность при раскрытии преступлений, а многие правонарушения можно будет предупредить и предотвратить.

"Незамедлительно сообщайте, если считаете, что есть угроза вашей или чьей-либо безопасности или жизни; если увидели, что пьяный человек садится за руль; если стали свидетелем насилия; если видите жестокое обращение с животными; если заметили подозрительное лицо. Только совместными усилиями мы создадим безопасное и нетерпимое к правонарушениям общество", - обратился к казахстанцам главный полицейский страны.