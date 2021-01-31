С 1 февраля в Казахстане начнется вакцинация от COVID-19 "Спутник V", передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Казахстана.

Фото: Министерство здравоохранения РК

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартует кампания по добровольной вакцинации "Спутник V".

На основании ранее достигнутых договоренностей Карагандинский фармацевтический комплекс осуществил поставку первой партии вакцин "Спутник V" в страну.

В целом в феврале Карагандинским фармацевтическим комплексом будет поставлено 112 тысяч доз вакцин, в марте - 150 тысяч, с апреля по июнь - ежемесячно по 600 тысяч доз.

Также с апреля планируется вакцинация отечественной вакциной QazCovid-in в объеме 75 тысяч доз с ежемесячным увеличением до 500 тысяч доз.

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и другие.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке. Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом.

По стране проведена проверка готовности прививочных пунктов, утверждены стандартные операционные процедуры по вопросам проведения профилактических прививок, обучено более двух тысяч медицинских работников.

Как отметили в ведомстве, только вакцинация может предотвратить дальнейшее распространение коронавируса и является единственной альтернативой введения в стране жесткого локдауна.