Уже не первый год тянущаяся история введения новой системы оплаты в костанайском общественном транспорте напоминает мне классику - всем известную басню Крылова «Квартет». В их случае, как бы герои не драли смычки, как бы не рассаживались, гармоничной музыки не получалось.

Наш «квартет», состоящий из акимата, перевозчиков, фирмы по установке системы оплаты и примкнувшей позже почты, пока так же повис в несыгранной какофонии, неслаженной игре и непонятных для зрителей-пассажиров препятствиях для долгожданного звучания автобусной «увертюры».

С периодичностью раз в месяц, начиная с прошлой осени, горожанам непременно обещают, что с 1-го числа всё заработает. Но накануне дня «икс» находится причина, чтобы отложить. А начиналось же всё хорошо. Казалось бы, у всех есть интерес в появлении цивилизованного способа оплаты проезда в Костанае. Перевозчики, регулярно жалующиеся на убыточность, просят субсидировать их из бюджета, как в других регионах страны. На что акимат вполне справедливо просит показать реальную бухгалтерию, чтобы было от чего отталкиваться. Находится фирма – не новичок в этом деле, которая отнюдь не за спасибо, а за наши же деньги установит и наладит систему оплаты проезда с учетом всех категорий пассажиров.

Вспоминаю, как представители фирмы «Alem pay» презентовали карты оплаты, пообещав сделать их разноцветными для удобства льготников: пенсионеров и детей. Вроде бы ничего нового, отлажено в других городах, просто, понятно и удобно: купил согласно своей категории, пополнил, оплачиваешь!

Почему идея с разноцветными картами не нашла продолжения, неизвестно. Но наши чиновники, видимо, считают себя умнее других в изобретении велосипеда, заключают меморандум с Казпочтой для выпуска, как думали горожане, льготных карт оплаты проезда. А на деле эти карты оказались именными платежными картами, сродни банковским. Причем эти карты Казпочты стали единственным способом получить льготный проезд! Но зачем пенсионерам, уже получающим пенсию по карточкам другого банка, еще одна подобная? Зачем семилетнему школьнику такие сложности для элементарной оплаты в автобусах? Никто объяснить не удосужился.

Если с транспортными картами со «взрослым» тарифом вроде бы более или менее понятно, то про оформление льготных карт на почте можно написать целую историю, которую, как модный квест не одного дня, надо пройти каждому, кто хочет обеспечить себя законной проездной льготой.

Будет ли в итоге использование этих карт выгодным, еще не известно. Ведь карта Казпочты заведомо и негласно обременена для их владельцев списываемыми суммами комиссии за обслуживание, за SMS-оповещение, за просмотр баланса в терминале, за пополнение счета со счета другого банка. Никто тем более не считает убитое в очередях время в почтовых отделениях и риск заражения коронавирусом, в первую очередь, пожилых людей, которым не раз в постановлениях санврачей вообще ограничивали передвижение.

В это же время разумным было бы оформление карт на детей в школах. Но, открестившись от этого в декабре, отдел образования и учебные заведения стали в темпе вальса собирать информацию с родителей в конце января - ведь система должна заработать уже в ближайшие дни, а детей, пользующихся транспортом, предостаточно, а значит скандалы с водителями, детские слезы и ролики в Instagram не заставят себя ждать. Шишки заслужено посыпятся, конечно же, на акимат.

Работу последнего уже можно оценить как неудовлетворительную. В первую очередь - по информационному разъяснению горожанам всех новых правил проезда и оплаты. Кто-нибудь видел ролики на местных каналах, листовки на остановках, в автобусах, посты в соцсетях или доходчивые разъяснения в газетах?

Поэтому и мечутся люди перед подъехавшим автобусом в раздумьях, в какую же дверь заходить, готовить деньги сейчас или при выходе? И свою долю в эту неразбериху вносят сами перевозчики. Почему-то на одних маршрутах водители стараются соблюдать новые правила, на других же просто игнорируют, несмотря на заявление представителей акимата о стопроцентной готовности.

Ну а сыграет ли наш «квартет» слаженно или согласно морали басни Крылова, горожане узнают уже совсем скоро… если в очередной раз не перенесут!