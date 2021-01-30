29 января в Костанайской области зарегистрировано 110 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 1,0%. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе.

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Заболевшие: 58 жителей г. Костанай, 16 - г.Рудный, 8 – Костанайского района, по 5 случаев среди жителей г.Лисаковск, Алтынсаринского, им Майлина районов, 4 – г. Житикары, по 3 случая - Аулиекольского и Узункольского районов, 2 - Карасуского района и 1 – Карабалыкского района.

94 пациента обследованы по самообращению, 14 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 97 с симптомами заболевания, 13 бессимптомные.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 29 января 2021 г. зарегистрировано 10 119 случаев COVID-19. Количество выздоровевших - 8 797.