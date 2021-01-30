Персональная выставка «Творчество, как смысл жизни» открылась в пятницу, 29 января, в картинной галерее. Георгий СОКОВ представил на ней около 60 работ - как советского периода, так и современных.

На открытие выставки пришли местные художники и родственники Сокова, все в масках и с попыткой соблюсти социальную дистанцию.

- Я каждый год стараюсь выставлять свои работы, а в этом году она обязательно должна была состояться, ведь мне исполнилось 80 лет, - рассказал «НГ» Соков. – Есть здесь работы очень старые, которым по 20-30 лет, а есть совсем новые, которые создал уже в ковидный год. С коронавирусом я много сидел дома, работал, сделал серию картин по "Словам назидания" Абая. В этом смысле я не жалуюсь на 2020-й, хотя он был тяжелым.

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Выставка не вместилась в один зал, поэтому эскизы монументально-декоративного искусства разместили на втором этаже.

Эскизы витражей

Это прорисованные витражи и мозаика, по которым в прошлом украшали дома Костаная. В их числе - роспись здания дома культуры «Юность» и витражи конезавода.

Роспись в здании Дома культуры "Юность", 1980 г.

Эскизы витражей для конезавода, 2000 г.

- На первом этаже Георгий Михайлович собрал работы для души, на втором - картины для народа, - прокоментировал экспозицию член Союза художников РК Николай ТОРШИН. – Искусство для народа было в то время, когда нужна была виза худсовета, его нужно было долго утверждать с заказчиком. Это классические произведения, очень грамотно исполненные. Это была эпоха творчества, большую часть которой в Костанае забелили и закрасили. Сколько было по области разных фресок и мозаик! У Сокова фантастическое мышление, которое редко кому дается. Уверен на 90 процентов, что заслуженные и народные художники смогут так нарисовать. Он сохранил эскизы этих работ для будущих поколений, которые теперь можно посмотреть только в картинной галерее.

Эскизы со второго этажа Георгий Соков подарил историко-краеведческому музею, отделом которого является картинная галерея.

Тематика картин на первом этаже разнообразная. Работы на библейскую тематику – «Распятие», «Архангел» и «Новый завет» - соседствуют с улочками южной столицы, эту картину художник нарисовал в 1961 году, когда учился в единственном на всю Каз. ССР художественном училище.

"Новый завет", 1993 г., "Распятие", 1980 г., "Архангел", 1992 г.

Из новых картин, написанных в 2020 году, привлекает внимание серия «Игры шутов». Картины выделяются не только более сказочным сюжетом, использованием отличной от других картин на этой выставке палитры красок, но и концентрацией на большом количестве персонажей, каждого из них хочется разглядывать по отдельности.

- Каждый, конечно, на своём уровне понимает картины, - говорит Соков. – Шут при дворе сильных мира сего всегда мог говорить и делать то, что не каждому человеку было дозволено. В этом отношении, здесь была заложена задача двигать общество. Сейчас тоже много шутов. Шут, в широком смысле сейчас, это все театральные деятели, художники и писатели, которые в какой-то мере пытаются сказать что-то своё. У кого-то хватает принципиальности и гражданской смелости, он больше скажет. Кого-то социально-гражданские проблемы могут и не волновать. Я, например, считаю, что художник не должен лезть в политику. Есть актуальное, а есть вечное искусство. Тема неисчерпаемая, я по-своему попробовал ее показать.

"Пузыри мечтаний. Фото на память" Из серии "Игры шутов", 2020 г.

"Старая яблоня. Душа дерева" Из серии "Игры шутов", 2020 г.

"Белая ворона. Герои Арлекина" Из серии "Игры шутов", 2020 г.

Посетить выставку можно в течение месяца.

Триптих "Пророки", 1992 г.

"Земное притяжение", 1982 г.

"Тревожный вечер", "Поединок", "Полдень", 2020 г.

"Алматинские воспоминания", 1969 г.

Кроме того, в среду, 27 января, открылась еще одна выставка Георгия Сокова - «Запечатленные мгновения», на ней он представит графические работы, портреты. Картины разместили на первом этаже библиотеки им. Толстого, перед входом в абонентский отдел. В библиотеке посмотреть на работы художника можно до 25 февраля.

Фото Ксении РЕБИК