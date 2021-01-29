Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев высказался о роскошном образе жизни казахстанских чиновников, назвав его "порочной психологией", передает корреспондент Tengrinews.kz.

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"Мы должны понимать, что исключительно ограничительными мерами не сможем изменить порочную психологию чиновников, обусловленную стремлением к роскошному образу жизни. Семейные фотографии с фешенебельных курортов, шопинг в дорогостоящих брендовых магазинах, люксовые аксессуары, шкуры краснокнижных животных и представительские автомобили - все это в мгновение ока становится достоянием социальных сетей и закономерно вызывает критику граждан", - сказал Шпекбаев на заседании коллегии Антикоррупционной службы.

По мнению главы Антикора, скромность должна перейти в разряд императивных норм поведения госслужащих.

"Прежде всего речь идет о чиновниках, занимающих руководящие должности, и членах их семей. В этом направлении мы должны выстроить системную работу, в которую будет вовлечено в буквальном смысле все общество", - добавил он.

Алик Шпекбаев привел в пример Великобританию, где практикуется надевать на осужденных яркие жилеты с надписью "Вернуть долг обществу" и принуждать их к низкоквалифицированным уличным работам.

"Психологически такой вид наказания более эффективен, а общество узнает своих антигероев в лицо. Несмотря на регламентированную уголовным законодательством возможность привлечения к общественным работам за коррупционные преступления небольшой и средней тяжести, в Казахстане данный вид наказания судами практически не назначается. На мой взгляд, этот институт необходимо активизировать, прежде всего с точки зрения сильнейшего профилактического эффекта", - заключил председатель Агентства по противодействию коррупции.