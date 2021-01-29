Секций по биатлону в Костанае нет, соревнований тоже не проводят. Вот и остается любителям этого вида спорта следить за выступлениями Мартена Фуркада, Йоханнеса Бё или Александра Логинова по телевизору.

Тем интереснее корреспондентам "НГ" было наблюдать за турниром, который провели среди сотрудников ГКП "КТЭК" вечером 27 января.

Владислав Янзон преодолел 880 метров за 12 минут

В нем приняли участие 17 работников теплокомпании в возрасте от 23 до 49 лет, все они - любители. Локальный профсоюз работников КТЭК специально закупил 4 винтовки, а на заднем дворе здания по ул. Бородина, в котором находится офис предприятия, накатали лыжню.

- Мы старались приблизить условия к реальным соревнованиям, - сообщила «НГ» менеджер по связям с общественностью ГКП "КТЭК" Салтанат КАСЕНОВА. - У нас сами работники предлагают спортивные соревнования. Традиционно проводим турниры по разным видам спорта в конце отопительного сезона.

Попадать в мишени мешал сильный ветер

Большинство участников пробовали свои силы в биатлоне впервые. Нужно было преодолеть 2 круга, каждый по 360 м. Огневой рубеж был только один. За каждый промах назначалась дополнительная дистанция в 120 м.

- Я сам работаю начальником службы безопасности и охраны труда, а здесь я в роли организатора и участника, - рассказал Роман ТРУДНИКОВ. - На соревнованиях нам понадобились всего двое судей, которые следили за временем прохождения дистанции и результатами стрельбы. Для стрельбы подготовили 3 турецкие и 1 российскую винтовки. Все они уже пристрелянные и ничем особо не уступают друг другу. Стрелять было тяжелее обычного, потому что поднялся сильный ветер. Кто разбирается в стрельбе, должен понимать, что нужно целиться с учетом погрешности.

Самые активные за несколько недель до соревнований вышли на эту же площадку, чтобы потренироваться. Хотя участники, которые поговорили с нами, признавались, что скорее вспоминали из детства, как стоять и кататься на лыжах.

- На лыжи встал еще в школе, с тех пор прошло 7 лет, поэтому к этим соревнованиям пришлось готовиться, - говорит слесарь Костанайского теплового района Владислав ЯНЗОН. - Мне хватило одного подготовительного заезда, я с коллегами был здесь пару дней назад. Пару раз прокатились, нормально все. Мне еще повезло, что я и раньше умел стрелял. Раньше пользовался своим ружьем, а здесь, с другим оружием, немного неудобно поражать мишени.

За призовые места развернулась нешуточная борьба. Электромонтер котельной № 2 Роман Низяев, хоть и не попал в мишени, но все равно показал лучший результат. Его ближайшие преследователи допустили гораздо меньше ошибок в стрельбе, но отстали на 30-50 секунд.

Начальник котельной № 3 Арман Газизов занял 2-е место

- Лыжами начал увлекаться только этим летом, - рассказал начальник котельной № 3 Арман ГАЗИЗОВ, занявший 2 место. - Я - ярый поклонник биатлона, раньше смотрел только по телевизору, а теперь и сам побегал, пострелял. Болел раньше за Фуркада. За Тарьея Бё я не болею, потому что он в Сочи плохо себя показал. Если говорить об этих соревнованиях, то участок сложный только для новичков. Успел даже упасть в какой-то момент, но быстро поднялся и продолжил преодолевать дистанцию. Я хорошо отстрелял - всего один промах!

Бронза досталась мастеру группы Костанайского теплового района Владимиру Реброву. Всем призерам вручили грамоты и денежные премии.

Директор КТЭК Аскар Бекпаганбетов настрелял себе 4 штрафных круга, на прохождение дистанции ему понадобилось 14 минут и 30 секунд.

Победители соревнований

Место Участник Подразделение Промахи Время прохождения дистанции 1 Роман Низяев электромонтёр котельной № 2 4 7 мин 2 Арман Газизов начальник котельной № 3 1 7 мин 30 сек 3 Владимир Ребров мастер группы Костанайского теплового района 2 8 мин 20 сек

Фото Ксении РЕБИК