Когда отец Александра Македонского объявил о том, что пойдет войной на большой греческий полис, в Элладе поднялась суета. Знаменитый же философ-прикольщик тех лет Диоген принялся катать туда-сюда бочку, которая стала его демонстративным пристанищем: «Все сейчас хлопочут. Надо же и мне не бездельничать».

Замечательный образ! Так и кажется, что сегодня и видные мира сего, и массы чиновников от медицины ли, образования и прочая, и прочая усиленно подражают Диогену, катая туда-сюда собственные бочонки псевдодел и инициатив.

Поразительно! Мы стремительно опрокинуты в невероятное время. Можно было бы сказать, что гигантский лайнер современной Цивилизации налетел на подводные камни того, что довольно условно принято называть «глобализмом». Условно потому, что происходящее сегодня – это карикатура на глобализацию, как путь сближения культур и народов.

И что же мы видим при все при этом? Судно дало течь. Оно грозит опрокинуться и повторить судьбу «Титаника», а наши «деятели» изо всех сил имитируют активность, то перетаскивая шмотки из одной каютки в другую, то придумывая, как бы обклеить эти каютки яркими плакатиками. И так до бесконечности – ведь фантазия тех, кто не способен найти для себя реальное дело, неистощима…

То начинают какие-то совершенно пустые псевдополитические дискуссии, напоминающие споры мышей под боком у кошки, делающей вид, что она задремала. То из года в год засоряют наше сознание спорами о том, переименовывать или не переименовывать улицы, поселки, города и так далее (как будто от перемены слов и звуков магически измениться сама жизнь). То вводят новые системы контроля в автотранспорте. Ну ладно бы над этим суетились в более спокойное время. Но почему именно сейчас, когда передвижение оказалось настолько ограниченным, что и в фантастических романах предугадать было трудно?

В образовании же так просто фейерверк перманентных инициатив, шикарных терминов, бесконечных «передвижений мебели» и катаний пустых бочек. Мало того, в отличие от Диогена, министерские чиновники втягивают в это катание и тысячи других. Возьмем только полемику вокруг полиязычая и реальные действия в этом направлении. Да кто же будет спорить, что знание языков в массе случаев может быть полезно? Однако, по моему мнению, знание это может быть значимо лишь при соответствующей профессиональной и общегуманитарной подготовке. Ведь надо же не просто уметь сказать, но и иметь, что сказать.

В целом же мы видим и ощущаем на себе явный перекос в сферу форм из сферы реального содержания, а также в сферу экспериментов в оценивании работы учащихся (в вузах - студентов) из сферы собственно образования. Так, например, удобные и более простые электронные системы заменяются более неповоротливыми и мелочными. Многократно повторяются требования имитирующих друг друга отчетов. Все бы это ничего.

Так ведь мир реально и глобально меняется, а мелочная псевдоцифровизация и чиновная «суета вокруг диванов» и кресел не в силах дать золотого ключика для того, чтобы отворить дверь настоящей, а не виртуальной новой реальности.