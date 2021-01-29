Как сообщил "НГ" сегодня, 29 января, менеджер по эксплуатации ТОО AlemPay Аруан ЕРБОЛОВ, дифтариф вступит в силу в первой декаде февраля.

Фото из архива "НГ"

- Весь январь проект ввода дифтарифа находился на проверке в отделе юстиции, - пояснил он. - Проверка затягивалась и мы вынуждены были перенести запуск с 1 февраля на более поздний срок. Теперь отдел юстиции официально одобрил.

"НГ" также попросила прокомментировать сообщения о том, что пенсионеры по социальной карте Казпочты платили за проезд 80 тенге, а не 70. Как ранее пояснили "НГ" в филиале АО "Казпочта", причина в том, что "еще не завершена интеграция и со стороны AlemPay выходят ошибки".

- Я не могу переводить стрелки обратно на «Казпочту», - сказал Ануар Ерболов. - Возможно, в этом отчасти и наша вина. Есть программное обеспечение, которое распознает социальную карту и списывает с нее деньги по льготному тарифу (детям – 40 тенге, пенсионерам – 70 тенге). Алгоритмы могли не распознать карту. Хотя могут быть и проблемы в карте – она может быть оформлена неправильно, не как льготная. Могут быть ошибки и с нашей, и с их стороны.

После введения дифтарифа проезд в автобусе наличными будет стоить 150 тенге для всех категорий пассажиров, а при оплате картой – по-прежнему 80, 70 и 40 тенге.