Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» продлил запрет на полеты в семь городов Казахстана до 30 апреля 2021 года, сообщается на сайте компании. Решение принято в связи с продолжением действия ограничений, введенных из-за коронавируса, передает Liter.kz.

Отменены рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Актау, Актобе, Атырау, Алматы, Караганду, Шымкент, Костанай.

«Пассажирам авиабилетов, которые приобрели в центре перечисленным направлениям на сайте авиакомпании, будет осуществлен автоматически в соответствии со схемой оплаты и действующими правилами. Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по их месту приобретения», — отметили в компании.

Авиасообщение России с Казахстаном возобновилось 21 сентября 2020 года. Полеты выполняются только в Нур-Султан.