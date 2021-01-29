Весь процесс вакцинации от коронавируса в Казахстане будут записывать на видео. Камерами оснастят все специальные процедурные кабинеты, где будут проводить вакцинацию. Они откроются при городских и районных больницах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Фото:elements.envato.com

Сообщается, что после осмотра врача получатель прививки от коронавируса пройдет на укол и получит его перед объективом камеры. В кабинетах на всякий случай предусмотрена зона поствакцинального наблюдения и зона неотложной медпомощи.

Напомним, прививочная компания российским препаратом "Спутник V" в Казахстане стартует с 1 февраля.

Вакцинацию казахстанским препаратом QazCovid-in планируют начать чуть позже. Сейчас он находится на третьей стадии испытаний.

Ранее премьер-министр Аскар Мамин дал поручения по проведению массовой вакцинации от коронавируса в Казахстане.

А Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что привьется казахстанской вакциной.