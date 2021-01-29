Вакцинацию от коронавируса будут записывать на видео в Казахстане
Tengrinews.kz
Весь процесс вакцинации от коронавируса в Казахстане будут записывать на видео. Камерами оснастят все специальные процедурные кабинеты, где будут проводить вакцинацию. Они откроются при городских и районных больницах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
Фото:elements.envato.com
Сообщается, что после осмотра врача получатель прививки от коронавируса пройдет на укол и получит его перед объективом камеры. В кабинетах на всякий случай предусмотрена зона поствакцинального наблюдения и зона неотложной медпомощи.
Напомним, прививочная компания российским препаратом "Спутник V" в Казахстане стартует с 1 февраля.
Вакцинацию казахстанским препаратом QazCovid-in планируют начать чуть позже. Сейчас он находится на третьей стадии испытаний.
Ранее премьер-министр Аскар Мамин дал поручения по проведению массовой вакцинации от коронавируса в Казахстане.
А Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что привьется казахстанской вакциной.
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