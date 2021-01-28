Агентству переданы функции Министерства финансов в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, передает Informburo.kz.

Жанат Элиманов. Фото с сайта primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Агентства РК по финансовому мониторингу, сообщается на сайте Акорды.

"Образовать Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчётный Президенту Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий Министерства финансов РК в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений", – говорится в указе.

Агентство определено правопреемником прав и обязательств Министерства финансов в пределах передаваемых функций и полномочий.

Указом Президента председателем агентства назначен Жанат Элиманов. Ранее он занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

Жанат Элиманов начал трудовую деятельность в 2000 году с должности и.о. прокурора отдела по надзору за законностью судебных постановлений и исполнительного производства прокуратуры Караганды. С 2000 по 2007 год работал в органах прокуратуры Карагандинской области и Нур-Султана. С 2007 по 2017 годы занимал различные должности в структурах министерства юстиций и финансов, Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. С 2017 по 2019 год занимал руководящие должности в структурных подразделениях Генеральной прокуратуры РК (пост генпрокурора в этот период занимал Кайрат Кожамжаров). С февраля по апрель 2019 года работал заместителем прокурора Карагандинской области. С апреля 2019 года занимал должность заместителя председателя, а с января 2020 года – председателя Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.