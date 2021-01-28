Женщина в возрасте 51,5 года может приобрести аннуитет за 9 млн тенге, передает Informburo.kz.

В Казахстане пенсионный аннуитет стал более доступным и привлекательным для граждан, сообщает пресс-служба Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Закон по вопросам восстановления экономического роста внёс коррективы в правила предоставления пенсионного аннуитета. Основные нововведения связаны с:

изменением размера минимальной выплаты по договору пенсионного аннуитета от минимальной пенсии к 70% от величины прожиточного минимума;

возможностью заключения отложенного пенсионного аннуитета страхователем с 45 лет с правом на получение пожизненных ежемесячных страховых выплат начиная с 55 лет для мужчин и с 52 лет – для женщин (с дальнейшим повышением возраста для женщин до 55 лет в 2027 году).

Пенсионный аннуитет стал намного дешевле. Если в 2020 году сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для 55-летних мужчин составляла 11,3 млн тенге, а для женщин в возрасте 51,5 года – 15,5 млн тенге, то сейчас мужчина этого же возраста может приобрести аннуитет за 6,7 млн тенге, а женщина – за 9 млн тенге.

"В случае приобретения отложенного пенсионного аннуитета в возрасте 45 лет, с выплатами начиная с возраста 55 лет, мужчине необходимо иметь не менее 6,1 млн тенге, а женщине – 7,7 млн тенге", – сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева.

На сегодняшний день около 61 тысячи человек заключили договора пенсионных аннуитетов на общую сумму 283 млрд тенге, гарантировав себе тем самым пожизненные пенсионные выплаты из компании по страхованию жизни.

Также в 2021 году планируется внедрение совместных аннуитетов, подразумевающих участие в договоре пенсионного аннуитета не одного человека, а супружеской пары или близких родственников. Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления близких родственников и перераспределить доходы по договору аннуитета.

К примеру, если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета в КСЖ, а у второго имеется излишек, то посредством совместного пенсионного аннуитета обеспечиваются пожизненные выплаты им обоим.

"Мы ожидаем, что эти нововведения позволят сделать договор пенсионного аннуитета эффективным инструментом планирования пенсии по аналогии с пенсионными планами в государствах с развитой пенсионной системой. Это позволит гражданам выбрать вариант пенсионных выплат исходя их своих целей и потребностей", – сказала зампред финрегулятора.

Казахстанцы могут воспользоваться правом покупки пенсионного аннуитета у компании по страхованию жизни. Пенсионный аннуитет является финансовым инструментом с определёнными выплатами, что означает ряд пожизненных выплат с чётко определёнными размерами и гарантированной доходностью.

"Выплаты по пенсионным аннуитетам осуществляются КСЖ на ежемесячной основе в течение всей жизни страхователя, выплаты при этом ежегодно индексируются не менее чем на 5%. Кроме того, существует возможность включения опции гарантированного периода выплат, в течение которого выплаты по договору пенсионного аннуитета осуществляются вне зависимости от того, жив страхователь или нет", – отметила Мария Хаджиева.

Выплаты по пенсионным аннуитетам гарантируются за счёт средств "Фонда гарантирования страховых выплат", который в случае ликвидации и банкротства КСЖ позволяет обеспечивать бесперебойные выплаты по пенсионным аннуитетам и преемственность по исполнению обязательств, входящих в состав страхового портфеля.