Как сообщает Национальный банк Казахстана, кредитные компании за прошедший год выдали ссуд на сумму 15 млрд тнг. Как отмечает регулятор, показатель говорит об устойчивости финансовой системы.

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Несмотря на вынужденные меры, направленные на борьбу с коронавирусом, казахстанская финансовая система продемонстрировала относительную устойчивость в 2020 году. Об этом заявил НБУ, ссылаясь на статистику, согласно которой кредитные организации ссудили за прошлый год займов на 15 млрд тнг.

Однако эксперты полагают, что следующая половина 2021 года будет непростой. Сегодня никто не возьмет на себя ответственность утверждать, восстановится ли бизнес полностью, и сможет ли население брать новые кредиты. Банкам нужно с осторожностью распоряжаться капиталом и приберечь активы на случай новых катаклизмов.

Как отмечают в сервисе сравнения кредитов Crezu, где можно взять кредит с 18 лет, потребительские займы по-прежнему пользуются спросом среди населения, а доля просрочек относительно небольшая. Кроме того, микрокредитные организации так же, как и банки, в период пандемии готовы предоставлять пролонгацию договора, если заемщик забыл или не смог внести платеж по кредиту.

Снижение качества активов – топ-риск для банков в 2021 году. Если пандемия затянется, то банки могут пострадать. Ряд экспертов также полагают, что в такой ситуации многим заемщикам потребуется повторная пролонгация по кредитам. В противном случае компании могут разориться. Особо остро стоит проблема для малого бизнеса.

В Совете Ассоциации финансистов также отметили, что только достаточные банковские резервы способны выровнять ситуацию и снизить риски. Если потребуется, то резервы покроют потери от неблагополучных кредитов.

2020 год не сильно отразился на банковской системе благодаря решительным мерам НБУ – последовательным послаблениям к капиталу и ликвидности, госпрограммам. В Ассоциации считают, что резерв существует, но сложно сказать, насколько банкам его хватит. Это зависит от того, насколько быстро восстановится активность малого и среднего бизнеса.

Во многих странах Европы сейчас можно наблюдать повторный локдаун, в то время как в Казахстане постепенно снимаются ограничения. Если придется испытывать еще один длительный режим ЧС, возможно, потребуются дополнительные стимулирующие меры для бизнеса. Не исключается и регулярный характер таких мер, чтобы банки смогли защитить капитал.

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