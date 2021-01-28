Трактор въехал в ворота частного дома и едва не снес газовую трубу в Житикаре Костанайской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Эмоциональное видео с въехавшим в забор частного дома трактором появилось в социальных сетях. Инцидент произошел в Житикаре. За кадром женщина рассказывает о том, что с завидной регулярностью в ворота их домов въезжают автомобили. После предыдущих ДТП здесь установили даже бетонные блоки, однако сносить заборы стали поодаль от них.

"Снесли недавно блоки, снесли забор, знаки. Вот здесь у нас забор люди меняют. Так ладно, сюда бетонки поставили, теперь в соседнем доме стали уничтожать заборы", - рассказывает жительница Житикары.

В полиции сообщили, что в отношении водителя трактора составлен административный протокол. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв, но управлял транспортным средством без прав. К ответственности привлекут и предприятие, где работал тракторист.



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"Сотрудниками полиции был составлен протокол на представителя ТОО по статье 619, части 2 Кодекса об административных правонарушений, ответственного за техническое состояние и эксплуатацию транспортного средства. Также установлена сумма причиненного ущерба", - отметили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области.

В акимате же пояснили, что для безопасности жителей на этом перекрестке ранее были установлены знаки по ограничению скорости, искусственная неровность и бетонные блоки. Улиц с трехзначными перекрестками в городе много, и на каждом участке, по словам акима Абая Ибраева, блоки не установить, к тому же это будет выглядеть не эстетично.

"Посмотрим в летнее время, может, блоки, которые установили, придется по периметру всей улицы сделать. Мы решим этот вопрос. Подумаем, может, даже вплоть до установки светофора в том месте", - пояснил аким Житикаринского района Абай Ибраев.