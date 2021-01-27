17-летнего парня, который взял из кассы 150 тыс. тенге, задержали сотрудники пультовой охраны. Подробности неудавшегося преступления рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кража произошла 25 января в одном из супермаркетов Карабалыка. Как позже установила полиция, молодой человек спрятался за стеллажом перед закрытием магазина.

- Когда продавцы ушли, подозреваемый вскрыл кассу и вытащил деньги. Когда он стал выходить из супермаркета, сработала сигнализация. Испугавшись, он опять спрятался, - сообщили в пресс-службе.

Мобильная группа охраны «Беркут -2009» в составе Марата Галеева и Нуржана Ергарина прибыла на место происшествия через несколько минут. Они осмотрели магазин снаружи, но следов взлома не было. А вот внутри обнаружили вскрытую кассу. Денег в ней уже не было.

Далеко вор не ушел. Охранники нашли его в туалете при осмотре помещений. В его карманах были украденные деньги.

Как отметили в ДП, в прошлом году охранными структурами на месте преступления задержаны 12 подозреваемых в кражах. На этих объектах были установлены централизованное наблюдение или пультовая охрана.