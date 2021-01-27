По прогнозам синоптиков, в четверг и пятницу, 28-29 января, на территории области будет малооблачно, без осадков, местами возможен туман. В субботу, 30 января, местами ожидается снег, низовая метель. В Костанае в ближайшие три дня осадков не ожидается.

Фото Ксении РЕБИК



- В четверг ночью по области будет 7-12, местами 15 градусов мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана КАН. - Днём будет не по-январски тепло: -7°С, на юге -10°С. В пятницу и субботу в ночное время термометры покажут -10...-15°С, местами -18°С. В пятницу днем ожидаем -3...-8°С, местами -11°С. Субботний день тоже будет тёплым: -1...-6°С, местами -9°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -10...-11°С, днём -3...-5°С. В пятницу: ночью -10...-12°С, днём -6...-8°С. В субботу: ночью -10...-12°С, днём -4...-6°С.

Ветер в четверг ожидается юго-западный скоростью 7-12 м/с. В пятницу ветер сменит направление на южное, скорость его усилится до 9-14 м/с, временами достигая 15-20 м/с. В субботу ветер будет уже юго-восточный скоростью 9-14 м/с, отдельные порывы будут достигать 18 м/с.