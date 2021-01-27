В пенсионной системе Казахстана ожидаются изменения. Это переход от базовой к минимальной гарантированной пенсии. В Министерстве труда и социальной защиты населения рассказали о планируемых изменениях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Речь идет не о новой концепции пенсионной системы, а о внесении изменений и дополнений в текущую.

"Важным направлением в данной работе является совершенствование системы минимальных гарантий. Действующей концепцией предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2030 года. В настоящее время проводится работа по определению механизма данного перехода. Переход от базовой к минимальной гарантированной пенсии предусмотрен действующей концепцией дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года, утвержденной в 2014 году, с 2030 года", - говорится в ответе на запрос редакции.

Механизм назначения минимальной гарантированной пенсии основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров:

минимальный размер предлагается увеличить с 54 до 70 процентов от прожиточного минимума;

минимальный стаж участия в пенсионной системе уменьшить с 10 лет до пяти лет;

убрать максимальное ограничение размера пенсии (в настоящее время максимальное ограничение составляет один прожиточный минимум при стаже 33 лет и более).

Одним из важных направлений модернизации является введение обязательных пенсионных взносов работодателей, поэтапно, по ставке, начиная с одного процента в 2023 году, доведя ее до пяти процентов к 2029 году.

"Работодатели за счет своих средств будут перечислять в пользу своих работников обязательные 5-процентные пенсионные взносы от доходов работника. Перечисление указанных взносов в течение не менее 60 месяцев даст право работнику по достижении пенсионного возраста на дополнительные пенсионные выплаты, которые будут выплачиваться пожизненно, с ежегодной индексацией", - пояснили в Минтруда.

Кроме того, в соответствии с международной практикой предлагается открыть всем вкладчикам, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ, индивидуальные целевые счета и пополнять их за счет средств обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), с дальнейшим предоставлением права их использования на пенсионное обеспечение и (или) на целевое использование (по выбору вкладчика).

"Такой подход позволит сохранить адекватный уровень пенсионных накоплений вкладчиков при достижении пенсионного возраста (коэффициент замещения дохода после выхода на пенсию), соответствующий международным стандартам пенсионного обеспечения, а также реализовать право целевого использования пенсионных накоплений (на покупку жилья, оплату лечения) всеми вкладчиками в ближайшей перспективе", - пояснили в Министерстве труда.

Отметим, что речь идет не о новой концепции в целом, а о внесении изменений и дополнений.

Предполагается, что предложения по внесению изменений в концепцию дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года будут внесены на рассмотрение правительства Казахстана в мае текущего года.

Законодательные поправки в части введения обязательных пенсионных взносов работодателя уже предусмотрены в действующем законодательстве. Что касается минимальной гарантированной пенсии, введение которой предполагается с 2028 года, то это потребует внесения изменений в закон "О пенсионном обеспечении", пояснили в Минтруда.

Проект постановления опубликован на сайте "Открытые НПА". Публичное обсуждение на портале продлилось до 12 ноября 2020 года. Онлайн-обсуждение завершилось 6 января.

По данным документа, опубликованным на сайте, по состоянию на 1 января 2020 года в ЕНПФ консолидировано 10,8 триллиона тенге пенсионных активов на 10,7 миллиона индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам.

"Пенсионные системы стран мира, включая страны - участницы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), имеют обязательный государственный компонент, обеспечивающий социальную защиту гражданам в пожилом возрасте путем поддержания их минимального уровня жизни после выхода не пенсию и тем самым снижая уровень бедности в пожилом возрасте.

Минимальные пенсии могут относиться либо к минимальному размеру пенсии в рамках какой-то конкретной пенсионной программы (базирующейся на отчисляемых взносах), либо ко всем компонентам пенсионной системы в совокупности. В настоящее время минимальные пенсии выплачиваются в 17 странах ОЭСР", - говорится в документе.

Указывается, что стабильно увеличивается финансирование пенсионной программы и повышаются размеры пенсионных выплат. С 1999 по 2019 годы расходы на эти цели увеличились в 22,7 раза, размеры средней пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты - в 21,6 раза, с 3 964 до 85 739 тенге.